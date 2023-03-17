郭文貴被捕｜在逃顧問余建明為港人政協　與妻創建制組織已移英

流亡美國多年的內地商人郭文貴，3月15日在紐約被捕，他的財務顧問余建明（Je Kin Ming）仍然在逃。《香港01》調查發現，余建明是香港人，曾任重慶政協，枱面上出任郭文貴「阿中系」的「阿中資本」董事兼總裁。余建明與妻子容綪廷，在港創立「青年創展聯盟」並擔任主席，推動年輕人實現中國夢。

余建明與容綪廷現居英國，創立「香港人協會」，但因為政協和建制身份，被部份移英港人劃清界線。青年創展聯盟另一位董事為「余小明」，英文姓氏亦為「Je」，擔任30間本港公司董事。

《香港01》曾獨家揭發，郭文貴約87億港元資產，遭香港高等法院凍結，目前仍然生效。



▼美國司法部公布郭文貴資產▼



15日紐約被捕 挪用支持者投資款數億美元

流亡美國多年的郭文貴，因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，3月15日在紐約被捕。美國司法部指，郭文貴及其財務顧問余建明，涉嫌以虛假陳述吸引網上追隨者投資，挪用當中數億美元。

郭文貴被捕後所住的公寓離奇失火，多個房間焚毀。

余建明（JE Kin Ming）2017年以阿中資本行政總裁的身份，出席青年創展聯盟（YIDA）活動。（YIDA facebook）

余建明被指是郭文貴財務顧問 「仍然在逃」

余建明（JE Kin Ming）持有香港身份證，又名「William Je」，美國司法部指他涉嫌妨礙司法公正，目前仍然在逃。

郭文貴以郭浩云（KWOK Ho Wan）之名，持有香港身份證和特區護照。郭2013年透過國安部副部長馬建的關係，在阿聯酋募集30億美元（約240億港元）資本，成立「阿中基金」。

郭文貴2015年流亡到美國，不斷在網上稱要「爆料」。（資料圖片）

曾任重慶政協 助郭文貴任「阿中系」公司

2015年馬建下台，郭文貴亦「流亡」到海外。而「阿中系」依然繼續運作，曾任麥格理大中華區主席的余建明，擔任本港註冊的「阿中資本集團」（ACA Capital Group Limited）股東、董事、主席，同系的本港註冊公司「ACA Hong Kong Investment Holdings Group」，郭文貴之子郭強（GUO Qiang）擔任股東兼董事。

余建明曾任重慶政協、香港重慶總會創會會長、香港青年會前執行主席，曾在建制社團十分活躍。

余建明（JE Kin Ming）的妻子容綪廷（RONG Sin Ting），是青年創展聯盟（YIDA）主席。（YIDA facebook）

余建明與妻創青年創展聯盟 冀青年實現中國夢

2016年余建明和妻子容綪廷（RONG Sin Ting）創辦「青年創展聯盟有限公司」（Youth Innovation and Development Alliance Limited），簡稱「YIDA」。

根據官方網站，YIDA是一群對青年工作充滿熱情的專業人士創立的非牟利機構。容綪廷擔任主席，表示希望青年實現中國夢。余建明亦曾以阿中資本行政總裁的身份出席活動，分享成功經驗。

余建明在英國創立「香港人協會」，但被質疑他政協、建制身份。（香港人協會facebook）

移英創「香港人協會」 立場備受質疑

2020年《港區國安法》生效後，余建明和容綪廷移居英國，在英國創立「香港人協會」，宣稱是「促進在英港人福祉」的非牟利機構。他在介紹影片中說：「我很擔心香港的情況，所以為了家人、下一代，要離開這個地方，與我以前認識的香港不同。」

不過余建明的政協、建制身份備受質疑，部份移英港人與這個組織劃清界線。

《香港01》記者曾到余建明和容綪廷位於何文田的住所查詢，有住戶指他們二人已移民英國，「去了英國，幾年無回來香港了。」

另一「Je」姓人任聯盟董事

YIDA有多名董事，其中一人「余小明」（JE Siu Ming），英文姓氏意為「Je」，未知與余建明有無關係。余小明擔任約30間本港註冊公司董事，包括「香港國際區塊連金融總會」、「富盈環球資產管理」等。記者曾嘗試聯絡余小明，但無人應門。

網上流傳郭文貴的香港特區護照副本，以郭浩云（KWOK Ho Wan）為名，其護照號碼及香港身份證號碼，與高等法院凍結資產的限制令相同。（網上圖片）

郭文貴87億港元資產 遭高院凍結

《香港01》曾獨家揭發，郭文貴在香港有約87億港元的資產被凍結。高等法院2018年引用《有組織及嚴重罪行條例》，凍結他在香港的現金、存款、股票和物業，包括22億元的南灣大宅，透過公司和人頭賬戶操控的約14.98%海通證券（6837）股份。郭文貴之子國強報住在南灣大宅。