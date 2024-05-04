五一｜上海外灘逼爆日均50萬遊客：如廁排隊1小時，臨時加3座廁所

5月2日，有網友發布影片稱，在上海外灘遊玩時，由於人流量太大，上廁所需要排隊1小時。上海外灘公廁的維運公司稱，5月1日和2日，外灘的遊客人數日均超50萬，「外灘5座公共廁所，設定的日均服務遊客能力約為10萬。為緩解遊客如廁難，已在外灘臨時增加了3座廁所。」



多名網民發布的影片、照片顯示，上海外灘遊客逼爆，更有不少遊客正在上海外灘公共廁所前排起長隊，且男廁所和女廁所都有這一情況存在。有網民發文配圖稱，「來外灘上個廁所還要排隊。」，亦有網民則回應，「已經排了48分鐘。」5月3日，其中一名網民接受內媒採訪稱，她是5月1日去的上海外灘，「當時排隊去廁所等了約1個小時」。

上海欣誼環境衛生服務有限公司相關負責人葉先生稱，灘約2公里範圍內有5座固定的公共廁所，均是由他們公司負責保潔管理，設定的標準是滿足日均10萬人使用。

上海外灘逼爆 航拍五一遊客盛況：

葉先生稱，今年5月1日開始，這5座廁所的人流量總和在日均11萬人左右，為了應對大客流，他們還臨時設定了三座可移動廁所，日均也可承載1.5萬人使用。但五一假期以來，外灘景區的人流量日均已超50萬。下一步他們也將繼續努力，不斷改善遊客的旅行體驗。

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