22年間受賄超2637萬　安徽省政府原副秘書長王誠一審獲刑11年半

據安徽紀檢檢查網公告，對受賄超2637萬人民幣（下同），其中1583.75萬貪污未遂的安徽省政府原副秘書長王誠，以受賄罪、濫用職權罪一審判處11年半，罰款200萬，對其違法所得依法予以追繳。



法院審理查明，1999年至2022年，被告人王誠利用擔任淮南市田家庵區區委副書記、區政府區長，淮南市委常委、市政府副市長，蚌埠市委副書記、市政府市長，海螺集團黨委書記、董事長職務上的便利，以及利用職權或地位形成的便利條件，在收購公司股權、調整項目規劃、推動項目建設、承銷債券發行等方面為他人謀取利益，單獨或夥同他人，非法收受他人財物，共計2637.380959萬元，其中1583.75萬元未遂。案發後，王誠退出全部贓款贓物。另查明，其在招商引資工作中濫用職權，造成1700萬元的國有資產損失。

安徽省政府原副秘書長王誠以受賄罪、濫用職權罪被判處有期徒刑十一年六個月。（網絡資源圖）

法院審理認為，被告人王誠身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人謀取利益，或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。

王誠身為國家機關工作人員，在招商引資工作中濫用職權，造成國有資產重大損失，情節特別嚴重，其行為構成濫用職權罪。法院綜合考慮王誠犯罪的事實、性質、社會危害程度，以及認罪悔罪態度等情節，依法作出上述判決。

宣判後，王誠當庭表示不上訴。