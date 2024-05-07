珠海有軌電車1號線終止運營　將拆除相關設施擴闊梅華路行車道

5月7日，珠海市宣佈有軌電車1號線終止運營，後續將拆除相關設施設備，並同步展開梅華路路面修復工程。梅華路將釋放8米道路空間，計劃由現狀雙向6車道調整為雙向8車道，並在路側設置公交（巴士）專用道，進一步提升公交通行效率。



為解決居民出行和停車問題，該項目上沖車輛段將改造為具備便捷公交換乘兼容社會停車等功能的公交樞紐。目前，香洲區已在車輛段周邊建設啟用多個露天停車場，可提供約500個車位。另該片區保障性住房項目將配建約2000個停車位，其中公共停車位約1700個，預計2026年底完工。

據悉，相關單位已制定梅華路路面恢復施工方案及路口通行優化措施，力爭4個月內完成施工，最大限度降低對市民出行的影響，保障道路交通安全順暢。

有軌電車1號線是2011年通過招商引進的戰略合作項目，項目啟動正逢梅華路改造。經研究論證，有軌電車1號線試點項目首期工程作為試驗線，與梅華路改造同步建設。

1號線首期項目全長約8.9公里，全線共設車站14座、車輛段1座，於2013年9月動工建設，2017年6月13日開通試運營。2021年1月22日，基於疫情防控等工作需要，該項目暫停運行，交通運輸部門新增6條與1號線首期項目重合或重合率較高的公交線路。

據交通部門統計，6條公交線路在梅華路內總日均客流量達約1.2萬人次。珠海市交通運輸局有關負責人介紹，1號線首期項目試運營期間總客流463萬人次，日均3664人次，常規客流量不足，導致運營成本較高。

1號線首期項目全長約8.9公里，全線共設車站14座。（微博＠電客特幺拐洞）

據此前報道，珠海有軌電車1號線造價逾26億元（人民幣，下同），但營運以來客流量低，且故障頻發。

2021年，珠海市交通運輸局發佈《珠海市現代有軌電車1號線首期項目處置重大行政決策（草案徵求意見稿）》，顯示線路自開通至2020年底，票款收入合計只有387萬元，財政補貼撥款1.79億元，平均每年財政補貼4400多萬元，加上每年4700多萬元的折舊費，年均營運成本達到約9100多萬元。

當局又稱，該線自開通後，由於供電技術缺陷、故障頻發，線路客流量少、營運成本高，雖經持續技術改造，仍未達到安全、成熟、可靠、經濟的要求，未能發揮軌道交通應承擔的社會功能。