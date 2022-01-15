佛山有軌電車日均客流僅578人次　被指屬招商引資「後遺症」

繼造價逾26億元（人民幣．下同）的珠海有軌電車1號線因客流量低，票務收入暗淡而確定拆除後，廣東近日再有公共交通項目因客流量過少而受到關注。

據《中國新聞周刊》報道，佛山高明區現代有軌電車示範線項目（下稱高明線）平日每個站點的早晚高峰都門可羅雀，高明區交通運輸局更回應指，2021年高明線日均客流量僅約578人次。

報道指，高明線途經地區客流量少，但仍選擇修建有軌電車，這與當地招商引資的策略密不可分。



據悉，高明線首期工程於2019年底正式建成投運，其總投資8.38億元，線路長約6.5公里，包含有軌電車部分、加氫站以及市政道路部分，設有10座車站，其中換乘站1座，車輛基地1座，加氫站1座。已通車部分採用3節編組，設有60個座位，車廂內部寬敞。

儘管體驗舒適，但網民近日反映，高明線平日每個站點的早晚高峰都門可羅雀，而高明區交通運輸局的回應備受關注。據稱，項目受新冠疫情影響曾於2020年2月1日至5月27日停運，惟覆通後客流量大減：2020年全年運營客流總量為27.53萬人次，日平均客流量為1101人次；2021年因嚴格執行防疫要求，故日均客流量僅約578人次。而與已確定拆除的珠海有軌電車對比，截至2020年12月7日，珠海有軌電車運營1274天，平均每天客流量2893人次。

現時，高明線淪為「孤零零」的線路，這是因為站點設置與日常出行的公共交通系統沒有形成網絡，途徑高明區的佛山地鐵2號線二期尚無具體通車時間，令高明線遲遲未能實現與地鐵2號線二期接駁換乘，從而通達廣州南站的最初規劃。

高明線遲遲未能實現與地鐵2號線二期接駁換乘，從而通達廣州南站的最初規劃。（佛山日報）

報道指，在佛山，高明區GDP向來墊底，現代裝備製造業一直是當地期待的產業，2014年3月，佛山中車四方軌道車輛有限公司成立，同年9月，佛山現代有軌電車製造基地在高明區動工開建。而高明線就是佛山有軌電車製造基地落戶高明的配套項目，高明區打算以此作為契機填補軌道交通裝備製造業的空白，並實現「佛山車、佛山造、佛山配套」的目標。

對此，中國城市軌道交通協會有軌電車分會秘書長韓建良曾表示，確實有一些城市修建有軌電車是為了招商；一位參與多條有軌電車建設的業內人士亦表示，部分地方政府上馬有軌電車項目，目的就是為了招商引資，即使當地沒有相關需求，也上馬了項目，後期客流量當然無法保證。而且據透露，由於地鐵修建審批手續的收緊，不少地方遂會將有軌電車當做替代品。

賽迪顧問城市經濟研究中心主任王高翔則分析，造成佛山等地有軌電車客流量低於預期的深層次原因，在於其主要承擔的是新城的客流，惟城市擴張速度在疫情中放緩，客運量因而弱於規劃水平。他認為，在規劃建設的過程中，不應該盲目上馬，而應結合自身城市空間拓展的趨勢，遵循城市發展與客流生成的客觀規律。