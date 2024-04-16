雲南潑水節｜女遊客被高壓水槍射眼致積血入院　稱瞬間感到失明

4月13日至15日是潑水節，多地皆有舉辦活動。不過14日，有網民發帖稱，自己潑水節期間到雲南西雙版納告莊景區遊玩時，被人用高壓水槍噴水，導致右眼受傷，甚至一度感覺到失明，目前住院治療。



據事主黃女士介紹，她在西雙版納告莊景區遊玩期間，一名男子用高壓水槍近距離朝其頭部和臉部噴射，被擊中後，她本能地捂住眼睛，待回過頭來已經找不到對方了，而其眼睛有一瞬間感覺到失明，看不到周圍物體。

西雙版納州人民醫院門診病歷顯示，黃女士病史為「1小時前在路上被他人用水槍沖水傷及右眼，自覺右眼視物模糊伴疼痛急診來診」。檢查顯示，其左眼視力1.0，右眼視力低至0.25，醫生初步診斷其右眼前房積血，建議住院治療。

事後，當地多個部門聯動開展處置，警方排查事發路段閉路電視，已對事主做傷情鑒定。市場上銷售高壓水槍情況通報至市監局。

黃女士又提醒，民眾參與潑水活動時要保護好自己，戴好眼鏡等護具。而告莊景區工作人員則表示，景區明確規定禁止使用高壓水槍潑水，廣播也會提示，景區內部也會有民警及保安在潑水街道進行巡邏。

事實上，中共西雙版納州委精神文明建設辦公室曾發布《文明潑水倡議書》，提到在潑水活動中嚴禁使用暴力、粗俗的方式潑水；嚴禁使用高壓水槍、汽車裝載水源、水氣球等具有傷害性的方式潑水；嚴禁使用髒水、廢水、夾帶石頭、玻璃、泥沙及致癢物等不衛生水源和熱水潑水；嚴禁以潑水為名侮辱調戲婦女；尊重老弱病殘、孕婦、嬰兒等特殊人群以及正在執行公務的工作人員，請勿向他們潑水；嚴禁堵截車輛並向其潑水，避免引發交通事故。