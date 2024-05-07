福建艦海試之際　軍評：國產首艘無人機準航母進入總裝階段

國產第三艘航母福建艦本月 1 日展開海試，預計在 2025 年交付解放軍海軍服役。有軍事專家表示，在福建艦與 004 型航母建造之間的空檔期，由上海滬東造船廠建造的中國第一艘無人機航母 076 號即將完成，預計在 2025 年下水，最快 2027 年起開始服役。



《騰訊網》軍事專欄作者「東方點兵」表示，福建艦航母的後繼艦型，004 型航母的建造計劃已經開始進行，最快會在今年年內開始動工，2030 年前後轉交給解放軍服役。在這 五年的空檔期內，排水量 5 萬噸的兩棲攻擊艦 076 已經進入總裝的階段，此前亦有內地網民在福建艦海試期間拍攝到上海滬東造船廠正在建造 076 的畫面。

「東方點兵」發表文章指出，076 與 075不同，075 是常規的兩棲攻擊艦，而 076 則是兩棲攻擊艦與航母通用艦艇，不但加大該艦的排水量，也加裝外飄式甲板並採用雙艦島設計。「解放軍武器的招標網站在先前就出現包含無人機甲板、彈藥升降機、30 噸級舷內升降機、電磁彈射氣以及攔阻裝置等，預計裝備給 076 的招標內容。」

文章強調，076實際上就是一艘 5 萬噸級別的航母，電磁彈射裝置以及攔阻裝置都是為了固定翼飛機起降而準備的裝置。30 噸級舷內升降機也能運輸殲 -15B、殲 -35以及空警 600 等艦載機，無人機甲板也是為了那些國產的偵查、反潛無人機所準備。「東方點兵」直言，076 具備兩棲攻擊艦與航母兩種作戰能力，將是解放軍海軍第一艘以無人機為主力的準航空母艦。

福建艦首次海試畫面曝光（點圖放大）：

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「如果有必要的話， 076 可以將所有的無人機全部換裝成固定翼艦載機，成為一艘具有電磁彈射的常規航母，加強海軍的整體作戰能力。」「東方點兵」認為，076 的航母型態綜合作戰能力應該遠超過印度兩艘常規航母、英國搭載 F-35 的兩艘航母以及美國的閃電航母等。且因建造至服役的週期更短，成本更低，未來可能會批量製造，擴張中國海軍的整體作戰力量。