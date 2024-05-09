杭州、西安宣布取消住房限購　除了超一線城市還有兩地限制

繼杭州後，西安也宣布全面取消住房限購措施，在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房，不再審核購房資格。截至目前，全國僅剩6地還保留住房限購。



5月9日，陜西省西安市發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展》的通知。其中提到，全面取消西安市住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。

其中提到，商品住房項目銷售時，登記家庭數量與住房房源數量比例低於1.5:1的，不再實施公證搖號。建築面積大於144平方米的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」。搖號銷售項目的搖號名單公示、搖號結果公示、選房結果公示時間由3天縮短為1天。

首次使用公積金貸款購房，首付比例不低於20%；結清首次公積金貸款後，再次使用公積金貸款購房，首付比例不低於25%。使用公積金貸款購買二手住房，房屋建成年限不超過30年，貸款期限與房屋建成年限之和延長至不超過40年。二孩及以上多子女家庭使用公積金貸款購房，貸款最高額度在現行政策基礎上提高至1.2倍。

杭州宣布全面取消住房限購 不再審核買樓資格 置業可申請落戶

同日上午，杭州市亦宣布全面取消住房限購，其中提到，全面取消住房限購，在本市範圍內購買住房，不再審核購房資格；在本市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶。

建設中的亞運村樓盤。（杭州亞運村官微）

目前，全國仍保留住房限購的省份或城市，除了北京、上海、廣州、深圳四個一線城市，僅剩海南省、天津市仍處於部分放開限購的狀態。

《中新網》報道，易居研究院研究總監嚴躍進認為，5月各地將持續推進「一城一策」和政策放鬆的動作，涉及到購房政策、首套房認定標準政策、二手房出售政策、搖號政策、落戶政策、高品質住宅政策、工地和出台交易政策等。甚至關鍵點不在於放鬆，而是「全面取消」。

根據中指研究院監測數據，截至目前，除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍較為嚴格，廣州（120㎡以下）、天津（120㎡以下新房等）等城市部分核心區仍有限購政策，預計接下來這些城市將繼續優化限購政策。

鏡鑒咨詢創始人張宏偉認為，杭州全面取消住房限購，意味着除了京滬深，剩餘幾個其他城市或會取消限購。