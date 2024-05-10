西安城改項目爛尾　業主苦等14年：本想給兒當婚房　如今孫都11歲

位於陝西西安的國際幸福城是當地眾多城中村改造（簡稱城改）項目中的一個，然而停工狀態下，現時有400多名購房者無法入住。其中，王軍於2010年全款購買新房，但14年過去了，房子仍在停工。他原本想給兒子當婚房，可如今孫子都已經11歲了，仍未能收樓。而放眼整個西安，停工的城改項目不止一家，當中更涉及多方的博弈與衝突。



據內媒《第一財經》報道，如今距離王軍購房已經過去14年，國際幸福城所在區域的樓價從當初的兩三千元（人民幣．下同）飆漲至近萬元，但王軍的房屋不但未能按時交付，還淪為「違建」。他只好以每月3000多元租賃了一套房屋，安頓漂泊不定的家人。他介紹，當初選購的那套房原本是想給兒子當婚房的，可如今他孫子都已經11歲了，仍未能完成交付。

國際幸福城是西安市灞橋區穆將王村的城改項目，由陜西宏潤房地產開發有限公司開發，法定代表人兼董事長為胡緒峰，可他因自稱遭遇「套路貸」而失去巨額股權，引發關注。

報道指，胡緒峰原為一名建築「包工頭」，當年他正是借由穆將王村城改項目的啟動轉型為開發商。彼時他年僅26歲，並無房地產開發經驗，但曾通過掛靠工程公司，承攬過一些項目的建設施工。

當時正是西安正式開始進入「政府主導、市場運作」的城改新探索。胡緒峰坦言，自己低估了城中村改造的風險，還在資金鏈緊張時被民間借貸者盯上，最後失去了對國際幸福城的實際控制權。最終，伴隨著利益相關方的爭奪，項目施工在歷經波折後停工至今。包括王軍在內，有多達400多名購房者至今無法入住。

國際幸福城小區門口。（第一財經資訊）

據報，同樣未能等到按時交付的，還有易合坊、西江月、富銘新一城、時豐中央公園、中環國際城、江林新城、華安紫竹苑等樓盤的業主們，它們大多也是城改項目，資金鏈的緊張則是未能按時交付的重要原因。

房地產研究專家馮駿表示，正是由於當年的市場運作，導致一些沒有房產開發經驗的人成功拿到城改項目，這些人具有較強的人脈、人際關係等「軟實力」，但不一定具備資金、開發經驗等方面的「硬實力」。在他看來，這些「外行」對城中村改造的複雜性缺乏足夠了解，有一種無知者無畏的勁頭，「哪怕城改項目要花100億，自己只有1000萬，也敢拿下，先把合同簽好，先佔住『坑』」。

另一位不具名的專家則分析，當時政府希望能通過改造城中村，盡快改善城市形象，但願意介入的開發商，特別是國央企，卻對比積極性不高，即便願意談，也會在土地合規性等多方面提出幾乎苛刻的要求，讓政府感覺難以合作。此時一些地方老板卻對城改興趣頗高，政府遂秉持「來的都是客」而盡可能支持，最終導致大批原本並不具備實力的開發商入局。

馮駿還表示，經過20多年後，西安城改已經形成村民、業主、開發商、民間資本等各種利益糾葛，「如果產權過於複雜，遺留問題過於矛盾、過於多，就不是一下能解決的了」。他建議考慮參照各地正在推行的城市更新，不能再像過去那樣以傳統的拆建、銷售模式去推動，而是以運營思維來推動遺留項目的最終解決。

今年3月18日，西安市官方在《關於印發2024年為民辦實事實施方案的通知》中表示，將加大對停工樓盤的整治、復工力度。在列舉的2024年十個方面30項為民實事實施方案中，就包括推進「保交樓」、推進回遷安置項目建設等。