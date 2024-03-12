遊客住洛陽民宿驚揭設於爛尾樓內？　老闆：外觀差但不影響居住

有網民在小紅書上發文稱，前幾天到河南洛陽市旅遊時，在網上預訂一間民宿，但到埗後發現民宿位於一幢外觀猶如爛尾樓的大樓內，外牆沒有裝修，環境較差。由於房間的疑似裝修氣味太重，她最終選擇半夜退房。



《上遊新聞》報道，事主小肖（化名）介紹，自己和朋友前往洛陽遊玩，3月9日入住民宿，房間費用為129元（人民幣，下同）。她上網預訂時，根本不知民宿位於一幢疑似爛尾樓內，「網上只有內部裝修的照片，能看出是一個公寓式的小二樓，但是看不到外部環境」。

到埗後，小肖被大樓的外觀嚇到，「覺得有些害怕，感覺存在安全隱患。坐電梯上樓的時候有幾個人一起，看着也不像遊客。不過當時著急出去玩，所以沒有第一時間退房，辦完（入住手續）之後把行李放在房間，很晚才回來」。

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小肖在文中介紹，「到了地方才發現是爛尾樓，真的環境巨髒亂差，而且電梯門上貼了很明顯的派出所通知，說樓上民宿治安事件頻發」。當晚她回到民宿後，疑似因裝修氣味較大而一直咳嗽不止，直至半夜終於忍受不了選擇退房，入住另一家酒店。

據介紹，涉事民宿位於洛陽市西工區名門XX樓盤內某幢樓，樓內經營多間民宿，大部分民宿每晚價格約200元，另有一些裝修不錯的民宿，每晚價格超過500元。

同幢樓內的多家民宿經營者介紹，大樓外觀的確沒有修繕完畢，是開發商和物業的原因，但外觀與房間內部沒有關係，並不影響居住，「我們這邊都是正常入住的，只是說外觀不太好看，看着像爛尾樓」，而且民宿位處市中心，停車也很方便。

洛陽市市場監督管理局工作人員表示，若消費者擔心有問題，建議不要預訂房間，以免以後有糾紛。附近社區工作人員也表示，這些民宿確實可以正常入住，若無法接受外觀，建議消費者入住其他酒店。

網民睇法：

我天天路過這個地方 這里面居然能住人？震驚了

這都能讓你碰上，那麽多民宿

特別想知道你是通過什麽渠道定的？如果是網絡平台完全可以投訴退定的

這在任何一個城市都趕緊跑啊

沒交付的肯定消防沒有驗收，他們還敢營業，直接打110

出門在外，真不推薦住民宿啊，那麽多快捷酒店可以選啊

