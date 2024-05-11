隱世高手｜男童五一假期去武當山看表演 下秒突展「深厚內功」
撰文：中天新聞網
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真的是內功深厚！
大陸湖北一名男童趁著五一長假，隨家人來到武當山景區觀看武術表演。
他看得起勁跟著攀附石柱手舞足蹈，沒想到這石柱突然倒下，重重壓在他的身上。
幸好只受皮外傷 網民紛紛驚呼：小小年紀內力雄厚（點圖放大瀏覽）：
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據現場影片顯示，當時有多名小孩坐在石製圍欄上觀看武術表演，而大廳上身穿白色道服的少年，不斷展示各樣動作，讓孩子們看得相當投入。
當中一名身穿淡藍色衣服的男童，在圍欄一旁觀看表演，同一時間整個人攀附在最邊緣的石柱上手舞足蹈，沒想到看得正起勁，和他差不多高的石柱突然倒下，重重的壓在男童的身上。
這一幕讓許多人都看呆了，男童家長趕緊停止錄影，飛奔到孩子身邊查看傷勢。
目擊者驚恐表示：「他（男孩）是在看表演時發生的，感覺可能是柱子沒有固定好，但他爬那個石頭柱子了，爬的過程當中，這個石柱子就倒了，石柱就壓在小孩身上了。」
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而男童家長在6日晚間將意外過程的影片上傳抖音，並表示：「可能是柱子沒黏好，還好平安無事，只是皮外傷，很幸運。」
影片一出，也引發網友熱烈討論。有人留言稱，「小孩輕輕一拉，石柱都倒了，小小年紀，內力雄厚」、「掌握了如此深的內功，是武學奇才」。
但玩笑歸玩笑，遇到類似狀況，可得特別注意。
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