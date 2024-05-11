塞爾維亞中國橋：中國纜索首次在歐洲運用　跨越多瑙河的糧食通道

中國國家主席習近平訪問法國後，5月7日晚抵達塞爾維亞，5月8日下午離開塞爾維亞前往匈牙利。習近平在塞爾維亞停留的時間只有一天，但在這次訪問中，習近平一天之內說了四次感動，彰顯中塞友誼深厚。



央視財經日前推出的「紀錄片共同的建造」第一集《相遇相連》裏，提到塞爾維亞籍工程師米萊和中國團隊，建造巨型橋梁——諾維薩德四橋，跨越多瑙河的全新「糧食快速通道」。這座斜拉式大橋建成，意味著中國纜索應用在歐洲地區實現零的突破。



另外，莫拉契查大橋（黑山南北高速公路項目），橋墩高達160多米，身長960米，最大單跨190米。由此延伸的41公里，橋隧比達到60%。

莫拉契查大橋的出現，讓依賴旅遊和物質進口的山地國家，因為第一條高速公路的到來，將黑山前往塞爾維亞首都貝爾格萊德的車程，由九小時縮短到七小時。高速公路開通一年後，前往黑山首都波德戈里察旅遊的人數是過去的十倍。

中國國家主席習近平2024年5月8日在塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade）出席塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）舉行的歡迎儀式。現場彙集一萬五千多人。（Reuters）

此外，由兩國建設者共同建造的匈塞高速鐵路，貝爾格萊德至諾維薩德路段已開通運營。還有澤蒙-博爾察大橋，也是米萊所屬的中國企業在歐洲承建的第一座大橋，被塞爾維亞人親切地叫作「中國橋」。

塞爾維亞內外貿易部長托米斯拉夫·莫米羅維奇說：「塞爾維亞是共建『一帶一路』的一部分，中國企業是塞爾維亞最大的投資者之一。坦率地說，在很多方面拯救了塞爾維亞經濟，我想我們都受益匪淺。」