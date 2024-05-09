訪問塞爾維亞｜一天之內　習近平的四次感動

中國國家主席習近平訪問法國後，5月7日晚抵達塞爾維亞，5月8日下午離開塞爾維亞前往匈牙利。從時間上看，習近平在塞爾維亞停留的時間只有一天，但在這次訪問中，習近平一天之內說了四次感動。

5月8日上午習近平同塞爾維亞總統武契奇舉行會談時，習近平指出，「武契奇總統率多位重要政府高官赴機場迎接，特別是剛才為我舉辦盛大歡迎儀式，使我深受感動。」

5月8日中午，同武契奇共同會見記者時習近平強調，「昨天晚上，武契奇總統和夫人以及總理、前總統、議長、外長等親赴機場迎接我和我的夫人，並安排了別具特色的塞爾維亞演出，令人感動。今天上午，武契奇總統又安排盛大熱烈的群眾歡迎儀式，我再一次被塞爾維亞人民對中國和中國人民的真摯情感所感動。」

5月8日下午武契奇為習近平餞行。習近平說，「我這次訪問雖然時間較短，但非常愉快，也很感動，再次留下了難忘印象。」

一日之內，三個場合，四次談到感動，習近平為什麼會有如此情緒飽滿的表態，是什麼讓習近平如此感動？

習近平訪塞爾維亞：塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade）地標建築貝爾格萊德塔開啟燈光騷，碩大的中國國旗出現。（Reuters）

是戰機護航，塞爾維亞總統、總理、議長、外長、前總統共同接機的高規格，還是一萬五千民眾齊聚政府大廈廣場歡迎習近平的聲勢浩大，抑或是塞爾維亞總統武契奇當面說「習近平主席是偉大的世界領袖」的溢美之詞？

都不是。

單純的高規格不足以讓習近平感動，單純的當面吹捧也不足以讓習近平念念不忘。

一天的國事訪問，實在是太短暫了。但是一天之內，中國和塞爾維亞簽署了29項合作協議。這其中就有塞爾維亞和中國簽署共建命運共同體協議，這是兩國關係的歷史性突破。

已經在雙邊層面同意和中國構建命運共同體的國家是老撾、柬埔寨、緬甸、印尼、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、蒙古國、古巴、南非、越南等中國的周邊近鄰或者是社會主義國家。如今塞爾維亞這個歐洲國家同意同中國共建命運共同體，是中國這一理念在歐洲大陸實現的重大政治突破。

早在科索沃戰爭時期，中國就和塞爾維亞建立了緊密的政治聯繫。2009年，塞爾維亞與中國建立戰略伙伴關係，成為中國在中東歐地區的第一個戰略伙伴。2016年兩國關係提升為全面戰略伙伴關係。2017年武契奇擔任塞爾維亞總統後，塞爾維亞積極參與「一帶一路」建設，2023年雙方簽署了自由貿易協議。如今塞爾維亞成為第一個與中國建立命運共同體的歐洲國家。兩國關係實現質的突破，是中國對塞爾維亞長期經營久久為功的結果。

中國國家主席習近平2024年5月8日在塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade）出席塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）舉行的歡迎儀式。現場彙集一萬五千多人。（Reuters）

塞爾維亞不屬於俄羅斯的勢力範圍，也不是歐盟成員國。塞爾維亞於2014年與歐盟開啟入盟談判程序，迄今已近十年，但進展有限。中塞開啟構建命運共同體後，伴隨着雙邊政治經濟關係的繼續加強，塞爾維亞更難為了加入歐盟放棄與中國單獨簽訂的自貿協議。其作為中國的鐵桿盟友而存在，在地緣政治上的意義是不可估量的，這是中國在歐洲大陸站穩了一隻腳的象徵。在這樣的背景下，習近平頻頻「感動」，更大意義上是感慨萬千。

2024年5月8日習近平到訪塞爾維亞的這一天，也是中國駐南斯拉夫大使館被北約轟炸25周年紀念日。中國駐南斯拉夫大使館，位於現塞爾維亞首都貝爾格萊德，習近平沒有高調前往使館悼念，不代表中國忘記了。如此大的外交進展，是最好的紀念。在這樣的時間，這樣的地點，官宣這樣的進展，感嘆大於感動。

相比2022年德國總理朔爾茨訪問塞爾維亞僅僅停留3個小時，帶着29份協議前往塞爾維亞的習近平停留有一天已是誠意十足。以小事大以智，塞爾維亞對習近平禮遇有加，這是武契奇的政治智慧。而以大事小以仁，「大國者下流」，習近平的「感動」也是中國對塞爾維亞善意的照單全收。這樣的友好互動，歐洲各國怎麼看，美國又作何感想？