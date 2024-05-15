姦淫、猥褻幼女共29人　海南一小學老師被執行死刑

海南省某小學老師羅崇創，涉嫌於2019年至2021年間以誘騙等手段，多次姦淫4名幼女學生，並長期、多次猥褻25名幼女學生。

經最高人民法院核准，2024年5月14日，海南省第一中級人民法院依照法定程序對羅崇創執行死刑。



海南省第一中級人民法院消息，經查明，羅崇創利用小學教師的身份與便利，於2019年至2021年間以誘騙等手段，多次姦淫幼女學生4人，並長期、多次猥褻幼女學生25人。

2023年4月4日，海南省第一中級人民法院以強姦罪、猥褻兒童罪數罪併罰判處羅崇創死刑，剝奪政治權利終身。羅崇創上訴後，海南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

最高人民法院經覆核認為，一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法作出核准對羅崇創判處死刑，剝奪政治權利終身的刑事裁定。

海南省第一中級人民法院在執行死刑前，安排羅崇創會見其近親屬，充分保障被執行罪犯的合法權利。

海南省第一中級人民法院指出，人民法院歷來高度重視未成年人權益保護，對侵害未成年人權益的各類犯罪依法嚴厲打擊，對嚴重損害未成年人身心健康、嚴重挑戰法律和倫理道德底線的性侵犯罪，始終堅持依法從嚴懲處，對犯罪情節特別惡劣、罪行極其嚴重的極少數犯罪分子，堅決依法判處死刑，絕不手軟。