長沙53歲保安三度性侵65歲女同事　曾爆門入宿舍洩獸慾

湖南長沙岳麓區一個屋苑發生一宗罕有的性侵案，53歲保安隊長于某某涉嫌三度性侵65歲的女保安方某（化名），還一度抓傷了對方的下體和乳房。近日，于某某被決定逮捕。



2024年1月6日，來自益陽農村的方某和老伴一同入職長沙育天物業管理有限公司（簡稱育天公司），擔任小區保安，並在楓雅名苑小區服務。可入職僅一周後，她就被于某某第一次侵犯。1月13日晚，她在于某某帶領下來到地下車庫的水泵房，「他打開門，一把就把我推了進去。他力氣好大，威脅我，說大喊就把我掐死。我喊了也根本沒人聽見」。事後，還沒待方某反應過來，于某某便已離去。而出於羞恥，方某沒敢跟任何人說。

一周後，于某某又對方某實施侵犯。1月20日上午，上了晚班的方某正在小區秩序維護部宿舍內休息，雖然已把房門鎖上，但于某某突然用鑰匙打開並作案。據悉，方某床頭的桌子上有切菜的砧板和菜刀，導致方某一度想去拿刀，于某某緊緊地抓住其手，並被威脅掐死她。而這次方某同樣沒跟任何人說，僅建議丈夫在房門上加裝一把搭扣掛鎖。惟後者以為她財物丟失，將掛鎖裝在門外。

到了2月24日，由於家中有白事，方某夫婦向公司請假吊喪並獲批，但于某某只允許方某的丈夫回去。當日方某原本待在女兒家，但于某某3次致電讓她回來小區值班。到25日淩晨，在宿舍休息的方某擔心于某某進來，還用凳子擋門，可于還是進來第三次侵犯二她，還抓傷了她的下體和乳房。

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與前兩次不同，方某這次終於鼓起勇氣與同事說，隨後報案。可在派出所，她因感到羞恥而未將全部實情告訴民警，導致民警以為其只是遭到猥褻，組織雙方調解，最後于某某賠償了1500元人民幣給她，其妻子還到現場罵方某勾引男人等。而不甘心的方某決定與兒子和女兒講述真實的經歷，並於2月27日在子女的陪同下再次報案。這次，警方安排她去醫院檢查身體，並立為刑事案件。于某某對其犯罪事實供認不諱，4月3日已被決定逮捕。

不過雖然疑犯已落網，但案件仍折射出部分小區物業尷尬的用工狀態。在于某某被抓後，方某夫婦均被公司辭退。公司刑經理表示，保安隊員們簽訂的都是隨時可以解約的勞務合同。

4月11日，育天公司法定代表人、董事長黃長回應表示，根本不存在辭退，「因為超過60歲法定年齡了，不是正常用工，只是臨時工，簽訂的都是勞務合同。這種臨時過來幹一個月、半年就走的情況，是行業業態，普遍現象」。