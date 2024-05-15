願榮光｜YouTube遵港禁令　外交部：港府維護國安的正當必要舉措

Google旗下影音平台YouTube今日（15日）表示，會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。



5月15日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就香港高等法院上訴法庭對「港獨」歌曲禁令的相關內容提問。汪文斌表示，制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，是香港特區履行維護國家安全和國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。



行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，Youtube的做法是最基本、負責任和尊重法治的做法，至於Youtube應否把歌曲在全球平台下架，他認為要視乎Youtube對社會責任的承擔，雖然禁制令未必涵蓋全球，但如果公司在香港賺錢，在香港運作，應該尊重香港法律，認為是國際企業的良心問題。

YouTube指，隨著系統處理相關變更，有關影片連結最終不會再出現於香港Google搜尋頁面上。換言之，香港以外的平台仍能找到相關影片或歌曲，至於Youtube是否需要在全球的平台把歌曲下架，湯家驊稱，留意到仍有部分相關影片、歌曲沒有下架，認為用自己尺度去量度、判斷行為會否會受到禁令監管，是傲慢、不可取的態度，更表示如果社會每個人用自己尺度去決定如何遵守法律，社會就沒有法治可言。