願榮光｜梁美芬：證申禁制令有效　江玉歡籲YouTube勿糾纏提上訴

Google旗下影音平台YouTube今日（15日）表示，會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。惟YouTube亦表示繼續考慮上訴。基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬稱，政府申請並獲法庭頒禁制今的做法有效，在有禁制令情況下，相信任何人皆能去信平台營運商法律部，要求將相關內容禁止傳播，至於現時海外平台仍可觀看相關影片及搜尋到歌曲，梁認為當局可以與海外機構交涉。



另一名具法律背景的選委界立法會議員江玉歡同樣認為，政府申請並獲頒禁制令已發出清晰訊息，又指事涉國歌與國家尊嚴，籲YouTube勿糾纏提上訴。



梁美芬。（林靄怡攝/資料圖片）

梁美芬：管理者有權將類似內容下架

本次YouTube表示會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，惟網上仍有不少類似內容未被禁止播放。梁美芬稱，若然有類似影片繼續上架，或者類似內容未被禁止，認為管理者可根據法庭頒發的禁制令，有權令其下架或禁止香港用戶瀏覽。此外，梁美芬建議YouTube切勿提出上訴，望事件告一段落、「大家都有落台階」。

選委界立法會議員江玉歡。（歐嘉樂攝/資料圖片）

江玉歡：料其他網絡供應商會自律

對於YouTube限制香港用戶瀏覽部分影片，執業律師、選委界立法會議員江玉歡稱，樂見YouTube採取行動，認為都是一件好事，料網絡公司不會嘗試挑戰政府，同時認為港府做法已經足夠，對外已發放清晰信息。她認為其他網絡供應商都會明白法庭原則，亦無公司會希望當地政府與其進行法律訴訟，料其他網絡供應商等都會自律處理。

對於YouTube稱繼續考慮上訴，江玉歡強調國歌是每個地方相當重要的象徵，反問上訴有甚麼意思、是否有必要，並表示本次牽涉國家尊嚴，禁止傳播該影片並不會令生意受損，認為YouTube不應繼續糾纏。