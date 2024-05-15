願榮光｜YouTube遵港禁令　應否全球下架？湯家驊：企業良心問題

Google旗下影音平台YouTube今日（15日）表示，會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，Youtube的做法是最基本、負責任和尊重法治的做法，至於Youtube應否把歌曲在全球平台下架，他認為要視乎Youtube對社會責任的承擔，雖然禁制令未必涵蓋全球，但如果公司在香港賺錢，在香港運作，應該尊重香港法律，認為是國際企業的良心問題。



應否全球下架？ 湯家驊：是企業良心問題

YouTube指，隨著系統處理相關變更，有關影片連結最終不會再出現於香港Google搜尋頁面上。換言之，香港以外的平台仍能找到相關影片或歌曲，至於Youtube是否需要在全球的平台把歌曲下架，湯家驊稱，留意到仍有部分相關影片、歌曲沒有下架，認為用自己尺度去量度、判斷行為會否會受到禁令監管，是傲慢、不可取的態度，更表示如果社會每個人用自己尺度去決定如何遵守法律，社會就沒有法治可言。

他續稱，既然YouTube在香港運作、賺香港人的錢，便不應該在其他地方容許他人破壞香港安寧和安全，強調這不是法律問題，而是國際企業良心的問題、是對社會責任的承擔，雖然禁制令未必涵蓋全球，但如果公司在香港賺錢，在香港運作，應尊重香港法律。

湯家驊認為，本港法庭頒布的禁制令，有別於將相關歌曲列為「禁歌」，指法庭並無禁止市民管有歌曲，而是禁止利用歌曲作犯法用途，新聞工作者和學者可在禁制令容許下引用歌曲。

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

如公司認為影片不應受監管 可向法庭申請豁免

至於Youtube雖宣布遵從本港法庭禁令，將根據使用者地理位置，在香港平台上封鎖法院禁制令視為「禁止發布」的影片，限制用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效；但同時指，法庭裁決令人質疑香港政府促進數碼經濟，及恢復香港營商聲譽的工作，更稱考慮提出上訴。湯家驊認為Youtube所言並無事實根據，強調法庭處理的是危害國家安全的事。湯家驊指如果有公司認為個別影片不應受到監管，可以尋求法院澄清或豁免，而不應自行決定。

他表示，如果與英國檢控香港駐倫敦經貿辦人員的事件比較，可見《港區國安法》的針對點只是限制於國家和制度層面，絕對不會影響言論自由或表達自由。