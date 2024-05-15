願榮光｜YouTube遵禁令限制從香港瀏覽影片　連結不再現香港谷歌

港府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，上訴庭上周三（8日）頒判辭裁定律政司上訴得直批出臨時禁制令。Google旗下YouTube今日（15日）表示，將根據使用者地理位置，在香港平台上封鎖法院禁制令視為「禁止發布」的影片，限制用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。



YouTube指，隨著系統處理相關變更，有關影片連結最終不會再出現於香港Google搜尋頁面上。今早在YouTube搜尋《願榮光歸香港》，部份影片頁面顯示「根據法例，這項內容無法在您的國家/地區網域中播放。」



YouTube稱對法庭命令失望

路透社引述Google旗下影音平台YouTube表示，將會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。YouTube稱對法庭命令失望，指裁決將令人質疑香港政府促進數碼經濟，以及恢復香港營商聲譽的工作。

YouTube稱會繼續考慮上訴的選項，以促進獲取資訊，而在完成系統處理後，有關歌曲連結，不會再顯示在香港的Google搜尋引擎結果內。