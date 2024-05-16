為外銷買家設計？不明型號匿蹤戰艦現身海試　外型似瑞典巡邏艦

國產第三艘航母「福建艦」日前完成出海測試，引發各界關注。然而有內地網民發現，還有一艘形號不明，但外型簡潔的軍艦也在進行海試。



大陸不明型號的匿蹤護衛艦，有著相當洗練的造型。（X）

軍聞網站「Defence Blog」報道，根據一張在內地網上流傳的照片顯示，該艘軍艦的外型具有相當典型的雷達匿蹤設計，儘可能減少直角，整體造型則讓人聯想到瑞典的維士比級輕型巡邏艦（Visby-class corvette），但是噸位明顯更大，武裝與設備也更多，研判排水量至少1300噸以上，屬於輕型護衛艦（light frigate）。

報道指稱，該艦前甲板的A砲位有個三角型物體，可能是小口徑艦砲，再前方有個方型物體，可能是海試用的攝影機。B砲位是個平台，明顯是導彈垂直發射器。上層結構有全包覆的桅塔，頂端收斂成圓型，其上有一支增益天線。再後方有兩個突出物，其一似乎是某種感測器，另一個方型物體像是紅旗-10型近程點防禦導彈。船尾有可供直20起降的大型直升機起降坪，放了一個不明物體，可能也是海試用的裝備。

瑞典維士比級巡邏艦，被譽為最高度匿蹤化的作戰艦。（瑞典海軍）

報道分析研判，該艦可能是解放軍海軍下一代的護衛艦，即現役056型護衛艦（北約稱為「江島級」）的潛在繼任者。然而，也因證實消息來源尚為充足，也存在另一種看法認為，該艦可能是純粹的外銷軍艦，是為某個未公開買家所設計。

報道援引軍事觀察分析說法，認為這艘隱身護衛艦的發展，顯示解放軍對現代化海軍發展的持續努力，快速學習各國軍艦的設計優點，並提出自己的版本。