中國首個智能海上鑽採平台完成安裝　突破極限實現1.7萬噸｢挺舉｣

中國首個智能海上鑽採平台「惠州26-6鑽採平台」，周五（17日）完成海上安裝，標誌着深藏海底的原油與天然氣將經此輸送到陸地。



據深圳新聞網報道，惠州26-6鑽採平台隸屬於中國海油深圳分公司南海東部油田，總重量超3萬噸。今次完成浮托的上部組塊，重約1.7萬噸，長93米、寬42米、高42米，甲板投影面積相當於8個標準籃球場大小。

中國海油陸惠西項目副總經理魏偉榮表示，惠州26-6鑽採平台上部組塊的重量，超過海上船舶浮吊吊裝能力的極限。今次安裝藉助潮汐的自然力量和船舶調載等施工技術，通過類似於舉重運動員「挺舉」方式，將上部組塊整體安裝到導管架預定位置上。

採用浮托安裝的大型海上平台，具有可整體設計、建造、運輸、安裝等顯著優點，可大幅縮短建造周期和海上作業時間，顯著提升施工安全和經濟性，從而推動海上平台高效快速投產。

中國首個智能海上鑽採平台「惠州26-6鑽採平台」，完成海上安裝。（深圳新聞網）

惠州26-6鑽採平台通過集約化設計集成了「超腦」、邊緣智算站、數據安全管控裝置等5大智能模塊，配有工藝仿真優化系統、能耗監測管理系統、智能巡檢系統等10套子系統。

惠州26-6鑽採平台智能化設備數量為傳統平台的3倍，佔用空間卻減少三分一，具備智能生產、智能鑽井、設備健康管理、智能安防等一系列強大功能，能提高生產效率達20%，每年可降低運維成本10％。

惠州26-6油田開發項目建成投產後，將有效增強華南地區清潔能源供應能力，助力粵港澳大灣區經濟社會發展，對周邊新發現油氣田開發提供依託。