參觀汶川遺址啟發靈感　重慶9歲女童發明防地震桌椅獲國家專利

重慶9歲女童徐紫琪，憑藉自己發明的「防地震桌椅」，於今年3月獲得國家專利，並獲得2024年宋慶齡少年兒童發明獎重慶賽區小學組金獎。



近日，徐紫琪在學校向同學和老師展示了這套桌椅的奇妙之處。她介紹，桌椅的外觀和一般桌椅沒太大區別，但椅子下方暗藏彈簧。當危險來臨時，只要用手拔掉插銷，在彈簧的帶動作用下，椅子可在瞬間實現平放，變成一張「床」放在桌下方。

同時，桌下四周設置了卷簾機構，只要躺在「床」上再拉下卷簾，就可以形成圍合的保護區間，能有效抵御落石和灰塵，幫助被困在廢墟中的人贏得更多等待救援的時間，「防地震桌椅在遇到地震時，可以提供更好的保護，減少人員受傷的可能性」。

徐紫琪發明的《一種防地震桌椅》，在今年3月獲得國家知識產權局頒發的實用新型專利證書。（上游新聞）

此外，防地震桌椅還可用於平日午休，同學們可以將椅子放平放置在桌下方平躺休息，若覺得周圍光線太亮，還可以拉桌下的卷簾抵擋光線，提高大家的午休質量。

去年8月，徐紫琪向國家知識產權局提交專利申請後，經過嚴格審查，她發明的《一種防地震桌椅》在今年3月獲得國家知識產權局頒發的實用新型專利證書。

對於為何會發明防地震桌椅，徐紫琪介紹，去年「五一」假期，她隨同家人到汶川地震映秀小學遺址參觀，「聽到講解員說汶川地震讓映秀小學在短短十幾秒時間就整體垮塌，很多小朋友連逃生機會都沒有，我難過得說不出話。如果教室裏的桌椅能抗地震，這些小朋友也許就會幸存下來」。

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參觀地震遺址後，徐紫琪希望發明一種能防地震的桌椅，能幫助人去抗擊災難。在父母的幫助下，徐紫琪利用課餘時間和周末，從構思、學畫圖開始，到研究桌椅結構、尋找製作材料、找3D打印店，再製作出成品，足足花費3個多月。

徐紫琪表示，發明過程中遇到很多困難和挑戰，有時設計方案不夠完善，模型製作時又出現問題，前前後後做了無數次修改和調整，「當防地震的桌椅做出來，自己的想法得以實現，心裏還是很有成就感的」。