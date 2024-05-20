旅客斜背包鏈條呈金黃色太搶眼？　廣州海關截查揭為999純金製成

廣州海關近日在廣州白雲機場查獲2名旅客違規攜帶黃金製品入境，他們以斜背包鏈條作掩飾，實際為黃金製成的鏈條，黃金含量達99.9%，總重799.4克。



海關總署消息，廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員監管一架入境航班時，發現一名旅客隨身攜帶的斜背包過機圖像異常。圖像顯示斜背包上的金屬鏈密度較大，疑似貴金屬製品。

海關隨即重點查驗，發現該名旅客攜帶斜背包上的金屬鏈條通體呈金黃色，硬度較低，重達500克。

隨後，海關關員又在同一入境航班的另一名旅客隨身攜帶的行李中查獲一件類似斜背包，斜背包上的金屬鏈條疑似黃金製品，重299.4克。

經送專業機構鑒定，確定上述2條金屬鏈條中黃金含量達99.9%，總重799.4克。上述旅客承認為躲避相關監管規定，自行更換斜背包鏈條，企圖攜帶黃金製品入境。

海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。