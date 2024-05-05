五一促銷內地金價回落重返「5字頭」　鑽石、玉石優惠近5折

據《中國證券報》報道，受國際金價回落及假期促銷等多重因素影響，五一期間內地金價跌至600元（人民幣，下同）/克以下，重回「5時代」。



周大生內地門店，以及中國黃金在內的多個品牌黃金目前報價在600元以內。周大生門店銷售人員表示，「假期每克優惠100元，優惠後599元/克，工本費另算。假期期間，除了門店活動，商場針對購金也有優惠活動，假期購金的人比較多。」

中國黃金門店銷售人員則表示，五一假期的營業額達到平時的2到3倍，「首飾金主要是結婚用途為主，還有一部份是悅己需求。金條最近賣得也比較多，但門店沒有現貨，需要交完押金調貨。」

除黃金外，鉆石、和田玉等產品價格亦有較大折扣。老鳳祥門店銷售人員介紹，目前黃金有每克減50元的優惠，其他品類的產品基本為5折優惠，「五一假期疊加母親節即將來臨，除黃金外的其他品類產品優惠力度都比較大。」

據悉，因中東地緣政治風險出現緩和跡象，以及部份投資者獲利了結，本周五國際金價跌至近一個月低點。紐商所交投最活躍的6月黃金期價報2308.60美元/盎司，跌幅為0.04%，本周累計下跌1.64%。世界黃金協會最新報告顯示，3月金價飆升或多或少影響了上游實物黃金需求。3月份，上海黃金交易所的黃金出庫量為124噸，較上月小幅下降3噸，較去年同期下降33噸。

4月9日，「金價大漲打亂備婚計畫」相關議題衝上全國熱搜，引發社會廣泛關注與熱議。（01製圖）

雖然隨著傳統黃金需求淡季的到來，金飾消費可能會持續低迷。但與其他國內資產相比，黃金的亮眼表現不斷吸引投資者的關注，這或將意味著中國的黃金投資需求將持續走強。相比之下，金條和金幣的銷售有望強勢，原因在於金價近期屢刷新高，投資者對其更加關注。

對於後市走勢，國盛證券研報顯示，各國央行購買黃金需求波動較大。央行購買黃金主要受避險情緒、保值需求等因素驅動。一般來說，黃金作為全球通用的一般等價物，當外匯儲備不足或者被限制使用時，黃金可直接用於國際貿易的支付和債務兌付。黃金作為擁有實物價值的儲備資產，能夠增強主權貨幣的信用，有利於主權貨幣國際化。黃金價值穩定，在全球貨幣超發、流動性氾濫的背景下，黃金配置需求有望持續增加，金價有望維持高位。