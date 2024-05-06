香港黃金純度較內地更高？官方揭秘：純度差異不大　需認準｢足金｣

近期，內地黃金市場火熱，不少消費者積極入市購買。不過金價、黃金純度等購買黃金的講究，讓許多初次投資的消費者經常產生誤解。譬如「香港金飾純度更高？」、「網絡購買更便宜？」「門市價格與國際市場價格對比」等等。

對此，上海闢謠平台官方發布表示，香港金飾純度更高是無稽之談，而門店價格會高於黃金交易所定價；網絡購買需要警惕定價過低的金製品，選擇正規渠道購買。



左邊為上海黃金交易所官方公布的4月30日「上海金」價格；右邊為周大福公布的4月30日門店金價。（上海闢謠平台）

此前內地金價漲至700元每克（人民幣，下同），不過該價格為品牌零售店價格。日常與國際市場相對應的，是國內場內交易所的價格。

目前，國內較認可的基準價格是上海黃金交易所的「上海金」基準價。以4月30日為例，上海黃金交易所官網公示「上海金」早盤價是548.23元/克。品牌再加上相應的成本及溢價，最終形成零售價格。消費者購金時應注意查看「上海金」與零售價的差異，在不包含工費的前提下，金店金價與「上海金」的差價最大可達到200元/克左右。

「萬足金比千足金純度更高、價格更貴」的說法在市場上流行，但實際上，國家標準GB11887-2012《首飾貴金屬純度的規定及命名方法》已取消「千足金」等叫法，自2016年5月4日起，即使是純度99.9%的金飾，也只能標註為「足金」，而不能稱「千足金」，因此，消費者在市場上買到的金飾品鋼印僅為「足金」。以及，在黃金回收時，足金、千足金、萬足金並沒有價格上的差異。

Au99.99、Au999.9和Au9999所代表的純度都是99.99%，只是標識不同。（視覺中國）

另外，民間一直流傳「香港金飾比內地金飾純度更高」的說法。對此，業內人士表示，境外的金錠黃金含量與境內略有差異。例如，香港市場的黃金大都來自倫敦，而倫敦金屬交易所金錠金含量一般以99.95%為主。但如上文所述，無論純度是99.91%還是99.95%，消費者購買金製品的金含量是多少，還是要看鋼印標識。

至於部份消費者因優惠折扣等選擇網絡購買，業內人士亦提醒，要警惕定價過低的金製品，即使網上金製品的標價略高於基準金價，亦未必是足金。金包銀、金包錫等都是常見的造假手段。還有不法分子會在金製品中摻入錸、銥、鋁、鎢等金屬冒充足金。