胖貓事件大逆轉　警方證女友未詐騙　死者姐姐找人寫文網暴博同情

近日，年僅21歲的王者榮耀代練男子「胖貓」（收費陪打）在重慶跳江自殺，其姐姐在網絡發文直指「胖貓」的27歲前女友譚竹詐騙弟弟51萬元（人民幣，下同），事件引發極大關注，大部分網民對於「胖貓」經歷深感同情，又不忿譚竹所為。「胖貓」姐姐報警指譚竹詐騙「胖貓」錢財，譚竹則報警指「胖貓」姐姐侵犯其私隱。



重慶警方19日（周日）作出事件的調查通報，指譚竹和「胖貓」存在真實戀愛關係，譚竹未以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，不構成詐騙犯罪；又指「胖貓」生前向譚竹轉帳共計79.9萬餘元，相反譚竹曾向「胖貓」及其親屬轉帳46.3萬。



通報更直指，「胖貓」的姐姐與妹妹為了令譚竹被網暴，不僅侵犯譚竹私隱，還聯繫多人代寫文案，以顯示「胖貓」被譚竹PUA、成為提款機，顯示譚竹「是撈女+騙子」。



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重慶警方的通報主要有三個部分，分別為「胖貓」和譚竹的交往情況、「胖貓」和譚竹經濟往來情況及譚竹報案稱被「胖貓」姐姐侵犯私隱的調查情況。

「胖貓」和譚竹的交往情況

2021年11月，「胖貓」與譚竹玩網絡遊戲時認識，同年12月24日，雙方確定戀愛關係。2022年3月，「胖貓」和譚竹相約到長沙遊玩，「胖貓」妹妹及其男友陪同。2023年2月初，兩人經歷分手又復合後，譚竹表示不想異地戀，要求「胖貓」到重慶，雙方約定10月一起在重慶生活。2023年10月，「胖貓」從湖南郴州到重慶，在譚竹住家附近租房居住，此後多次到譚竹家中約會。2023年11月，譚竹通過微信朋友圈公開雙方戀愛關係。雙方商議開一家花店，由「胖貓」出資7萬元、譚竹負責經營，花店於同年12月開業。

2024年2月7日（春節前夕），譚竹帶「胖貓」回老家，將其作為男友介紹給父母及親友。兩人交往期間，經歷多次分手、復合。

2024年4月3日、4日，兩人持續發生爭吵提及分手。4月5日，譚竹給「胖貓」發微信「互相冷靜一段時間，過自己的生活」。

4月10日， 「胖貓」微信聊天對譚竹說「把『支付寶小荷包』的錢轉給你」，譚竹回覆「你轉給我那些幹什麼嘛」「你還小，你也是要用錢的，遊戲也不能打很久，你要把錢都自己存起來，為自己的以後做打算，別給我」。當晚，「胖貓」通過支付寶給譚某轉帳66666.66元（備註自願贈予），微信留言讓譚竹經營花店、自己不管了。

4月11日凌晨，「胖貓」向譚竹發微信「我們已經結束了」後跳江。

「胖貓」和譚竹經濟往來情況

經梳理「胖貓」、譚竹兩人轉帳記錄顯示，自2021年11月兩人網絡認識，至2024年4月11日「胖貓」跳江身亡，「胖貓」向譚竹轉帳317次共計79.9萬餘元；譚竹向「胖貓」及其親屬轉帳179次共計46.3萬餘元，其中，向「胖貓」轉帳29.7萬餘元、向「胖貓」的姐姐轉帳3萬元、向「胖貓」父親轉帳13.6萬餘元（「胖貓」去世後，譚竹應「胖貓」父親要求返還開花店的7萬元和「胖貓」跳江前自願贈予的6.6萬餘元）。

同時，兩人交往期間在支付寶開通「支付寶小荷包」「戀愛記」情侶攢錢帳戶，供雙方隨時自行存取，自2022年1月至2024年4月，譚竹共存款23.6萬餘元、取款16.5萬餘元（用於兩人經營花店、共同生活開支及譚竹個人消費等)；「胖貓」存款17.3萬餘元、取款24.8萬餘元。兩人共同攢錢帳戶中，「胖貓」多支取了7.5萬元（含譚某存款7.1萬元，支付寶利息收益0.4萬元）。

調查查明，譚竹和「胖貓」以真實身份交往兩年多，互見親友，並在一定範圍公開雙方戀愛關係，經濟上互有往來，共同攢錢謀劃未來生活，雙方存在真實戀愛關係，譚竹未實施虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，不構成詐騙犯罪。

經調解，近日「胖貓」父母與譚竹已達成和解，譚竹全額退還了與「胖貓」戀愛期間經濟往來的金額。

關於譚竹報案稱被「胖貓」姐姐侵犯私隱的調查情況

「胖貓」姐姐認為「胖貓」每月代打遊戲收入2-3萬元，「錢都花到譚竹身上了」，稱要讓譚竹「不好過，付出代價」，與其妹妹商議「就是要讓譚竹被網暴」。

「胖貓」姐姐翻閱「胖貓」遺留的手機後，通過抖音帳號多次發佈「胖貓」與譚竹私聊記錄、轉帳截圖等個人隱私信息。後又在發佈懷念「胖貓」信息時，採取另註冊賬號在評論區點評引導、邀約親友跟評的方式，繼續曝光譚竹相關地址、抖音賬號等信息。

「胖貓」姐姐與其妹妹聯繫多人代寫文案，討論如何博取網民同情，商定自拍時要「很疲憊，很心累，很委屈的模樣」「讓別人看出你很憔悴的樣子」，打扮可以「隨意一點」「可以不化妝」，錄製時「要先背下來」、不要「眼睛時不時的在看台詞」，截取聊天記錄要顯示譚某「是撈女+騙子」，要顯示「胖貓」被譚竹PUA、成為提款機，「胖貓」姐姐在平台購買流量擴散傳播提升熱度，引發廣泛關注，其帳號粉絲從4月22日的263個漲至最高290餘萬個。

「胖貓」姐姐的行為導致譚竹被網民攻擊辱駡，譚竹支付寶收到大量附辱駡留言的小微轉帳，網絡出現多起威脅譚竹人身安全的言論，嚴重影響譚竹正常生活。調查過程中，「胖貓」姐姐認識到自已行為的違法性並認錯，局方將根據進一步的調查情況依法作出處理。