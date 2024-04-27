美媒稱港珠澳大橋變｢鬼橋｣？新華社：出入境車輛今天突破1000萬輛

《新華社》報道，記者從港珠澳大橋邊檢站瞭解到，自2018年10月港珠澳大橋開通以來，截至今年4月27日16時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的車輛已突破1000萬輛次。



據此前報道，4月21日「美國之音中文網」發布一篇題為《港珠澳大橋開通五年仍難逃「鬼橋」命運》的文章，被多方轉載，並稱港珠澳大橋在2018年開通後，「使用量一直不理想」。

文章還使用一張來自美聯社的配圖，圖說為「2018年3月28日港珠澳大橋上行駛的車輛」，顯示大橋空空蕩蕩。不過，2018年3月28日是港珠澳大橋的媒體參觀日，彼時港珠澳大橋並未正式通車，大橋上車流量亦非正常運作狀態下的車流量。

美國之音中文網報道，港珠澳大橋開通五年仍難逃「鬼橋」命運

2024年香港復活節假期期間，即3月28日至4月6日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流車流累計超過100萬人次和17萬輛次，日均超過10萬人次和1.7萬輛次，同比增長均超過一倍。其中，經珠海口岸出入境的港澳旅客超過74萬人次、港澳單牌車近11萬輛次，約占客流車流總量的73%和64%。

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另外，今年港珠澳大橋開啟旅遊路線，試運營4個月已吸引超10萬遊客前來參訪。內地邊檢部門亦預計，港珠澳大橋會在五一假期迎來新一波「北上熱」，客流車流有望再創新高。

雖然自「港車北上」計劃於去年七月一日推出以後，使用港珠澳大橋香港口岸的跨境私家車數目持續增加。不過，香港保安局指出，今年3月，每日平均有約9620架次私家車出入境，假日則更有11900架次私家車使用，若計及其他跨境車輛如穿梭巴士等的出入境車流，每日平均約12200架次，但仍未到達口岸設計的6萬架次容量。不過，私家車每日平均使用量已較2008年的估算多出逾1600架次。