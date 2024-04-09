港珠澳大橋旅遊試運營4個月　吸引超10萬遊客

春日的港珠澳大橋，如一抹長虹橫臥伶仃洋之上。站在橋上，腳下碧波萬頃，專程從北京乘飛機來到廣東珠海的遊客張先生感慨：「今天是值得紀念的日子。」

飽覽伶仃洋風景，近距離欣賞香港大嶼山風光，還能偶遇有「海上大熊貓」之稱的中華白海豚……精彩的遊覽內容吸引眾多遊客，自去年12月15日「大橋遊」試運營以來，據港珠澳大橋邊檢站統計，截至目前，查驗遊客總數超過10萬人。



2024年3月23日，港珠澳大橋橋頭。港澳「北上」單牌車突破200萬輛次。（新華社）

港珠澳大橋是粵港澳三地首次合作共建的超大型跨海通道，全長55公里，設計使用壽命120年，是世界上總體跨度最長、鋼結構橋體最長的跨海大橋。港珠澳大橋的建設、運營集中體現了粵港澳三地合作共建的成果。其旅遊線路處於大橋香港、珠海、澳門三地口岸之間，位於海關監管區和口岸限定區域內。

在這一區域開展旅遊，是港珠澳綜合開發的重要內容。去年10月，國務院正式批覆，同意增加港珠澳大橋海關監管區、口岸限定區域的旅遊功能，允許有序開展從港珠澳大橋珠海公路口岸出發往返藍海豚島旅遊活動。

作為與香港、澳門同時陸路相連的城市，珠海的高質量發展隨著港珠澳大橋旅遊開通迎來更多新機遇。珠海市委副書記、市長黃志豪表示，接下來，珠海市將繼續發揮「一橋連三地」的獨特優勢，與香港、澳門攜手謀劃更多創新舉措，探索「一程多站」等旅遊新模式。

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