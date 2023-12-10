上海網約車貼｢日本人與狗不得乘車｣標語　日籍客感不安怕口音穿煲

有日本網民在社交平台X（原Twitter）發圖文稱，近日用手機App叫的士（網約車），但車輛到達時，他發現車身上用日文寫了「日本人與狗不得乘車」。由於當時趕時間，他只能硬著頭皮上車，但一路上都非常擔心，若自己被司機發現是日本人會發生甚麼事。



該名網民稱，該車輛的車身寫有「日本人和狗不得搭乘汽車」，由於他時間不多，在沒有其他選擇的情況下只能登車，但他在25分鐘的車程中都非常不安，擔心司機與他確認電話號碼及行駛路線時，發現其有日本人的口音。

他表示，自己很享受在上海的生活，但此前在中國的生活中從未遇過這種情況，他對此感到十分驚訝。

事件在微博上引起網民討論，有人直言「為什麽只針對日本人，日本人不該反思一下嗎？」、「日本人為什麽不反思，他們在中國人心目中的形象為什麽這麽差？」，有人則認為司機有權在車身寫上文字，「有什麽問題嗎？人家寫的僅代表自己的意志」、「這不是人家自由嗎」。

同時，有網民對事件的真實性有所保留，「有其他的圖片能看出來是在中國街頭嗎？日本假新聞也很多的哦」、「為什麽允許這樣的標語存在？」、「海外華人應該幫上海人澄清一下，這種極端人可能是有，還是極少數的，大部分上海人對於外國人沒啥偏見的」。