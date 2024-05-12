醫學界獎學金全額資助38名醫護生到內地學習交流　林哲玄盼恆常化

為促進香港與內地的醫療交流，「仁毅醫學教育獎學金計劃」將全額資助38名醫學生及護士學生於暑假分別到上海交通大學附屬第6人民醫院以及北京大學醫學部學習交流兩星期；8月亦會有20位來自北京大學醫學部的醫護學生來港分別到香港大學、中文大學、理工大學交流。



獎學金計劃主席林哲玄今（12日）在發布會上表示，通過提供內地醫護院校實地生活學習的計劃，冀令本港醫護學生擴闊視野、增廣見聞，鋪墊背靠祖國、聯通國際的經驗基礎。



8所院校學生可參加 獲選中可得8000元獎學金及全額資助交流

「仁毅醫學教育獎學金計劃」供八所院校相關課程的學生報名，包括香港大學李嘉誠醫學院、中文大學醫學院、香港大學護理學院、中文大學那打素護理學院、理工大學護理學院、都會大學護理及健康學院、聖方濟各大學健康科學院及東華學院。

38名獲選中的醫學生及護士學生，分別在6月及7月到上海交通大學附屬第6人民醫院，以及北京大學醫學部學習交流兩星期。每人獲發港幣8,000元獎學金，並獲全額資助兩星期臨床學習。

活動目的：令本港醫護學生擴闊視野、鋪墊背靠祖國

獎學金計劃主席、立法會醫療衞生界議員林哲玄今在發布會上表示，該計劃是他與多位大學教授和院校老師於2023年底創辦，通過提供內地醫護院校實地生活學習的計劃，令本港醫護學生擴闊視野、增廣見聞，鋪墊背靠祖國、聯通國際的經驗基礎。

「仁毅醫學教育獎學金計劃」獲得部份醫療機構及業界人士捐助超過港幣2萬元。(大會圖片)

北大20位醫護學生8月來港到三大學交流

林哲玄表示，38名北上交流學生，屆時將會上理論課以及實踐課，他希望兩地學生在課後亦會有所交流，熟悉當地文化、生活習慣。他又提到，20位來自北京大學醫學部的醫護學生8月來港時，會分別到香港大學、中文大學、理工大學交流。他期望計劃可以恆常化，以促進香港與內地的醫療交流。

理工大學護理學院副學院主任（本科教育）陳胡安琪表示，在甄選學生時關注學生的綜合思辦能力，包括團隊精神及其對本港醫護事業路向的思考。