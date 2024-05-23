解放軍圍台軍演　央視：賴清德比李登輝、陳水扁和蔡英文更激進

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。



央視隨即發表題為「賴清德必將被釘到歷史的恥辱柱上」的評論文章稱，這是中國維護國家主權和領土完整的正義之舉，也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。文章又指，賴清德的主張比李登輝、陳水扁和蔡英文更激進。



解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

評論文章稱，作為「務實台獨工作者」，賴清德「5·20」講話就是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，嚴重挑釁一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，可謂「獨性」極強，危害極大。無論從什麼角度看，大陸反制都正當合法且必要。

文章稱，賴清德在講話中通篇使用「中國」二字稱呼大陸，使用「國家」來稱呼台灣，大肆宣揚所謂「主權獨立」「兩岸互不隸屬」「台灣住民自決」等分裂謬論，試圖在所謂「國家」認同上大做文章，以兩國關係取代兩岸關係。如果說此前李登輝、陳水扁和蔡英文在就職講話時試圖打一些擦邊球，那麼賴清德講話相當於直接攤牌，迫不及待露出「台獨」真面目，態度極為猖狂，主張更加激進。

文章稱，賴清德的講話充斥著謊言和欺騙。他拿著體現兩岸同屬一中的「中華民國憲法」宣誓，嘴裡卻宣揚「兩國論」，這是徹頭徹尾的欺騙！

文章稱，賴清德打著「和平共榮」的幌子，聲稱兩岸可重啟觀光交流、學位生來台就學。但事實是：大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局造成的。更重要的是，台灣是中國的一部分，何來「雙邊對等」合作之說？這表明賴清德根本沒有促進兩岸交流交往的誠意，妄想把台灣與大陸定位為「兩個國家」、為「台獨正名」。

文章稱，賴清德無論如何粉飾，都無法掩蓋其販賣「兩國論」的事實；無論打什麼幌子，都無法遮掩其對台海和平造成的巨大危害；無論如何玩文字遊戲，都無法隱藏其是島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者的本質。希望台灣島內民眾擦亮眼睛。