2023亞洲通用航空展開幕　最新技術產品成果集中亮相

11月23日，為期4天的2023亞洲通用航空展（以下簡稱「通航展」）在珠海開幕。自此，珠海形成單年舉辦「亞洲通航展」，雙年舉辦「中國航展」的「雙航展」格局。



本屆通航展以「實現您的飛行夢想」為主題，旨在透過「室內+室外」「動態+靜態」的展覽形式，向觀眾全面展示通用航空產業的最新技術和未來發展趨勢。

本屆通航展展覽總面積達4萬平方米，吸引了美國、英國、德國、法國、新加坡等近20個國家和地區的超200家航空及無人機產業鏈企業參展，參展的動靜態飛行器超80架。本屆參展商亮點頗多，既有「小鷹」500、AG100、「領雁」AG50、運五B等眾多飛機，也有吸人眼球的載人級自動駕駛電動垂直起降飛行器，全方位展示了近年來我國在通用航空領域的重大成果和重大成就。值得一提的是，中航通飛、海衛科技等20多家珠海本土通航企業也參加了本屆通航展，體現了「珠海製造」的科技實力和水準。

飛行表演隊的精彩表演贏得觀眾陣陣叫好。（羊城晚報）

通航展期間，每天進行飛行表演及無人機、直升機等樣機示範飛行，舉辦近20場會議論壇活動。本屆通航展期間還將舉辦職業發展需求對接會、投融資需求對接會、企業路演等系列專業對接活動。

本屆通航展由珠海航展集團有限公司與德國腓特烈斯哈芬展覽有限公司共同主辦。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

