2023亞洲通用航空展開幕　飛行隊獻「空中芭蕾」為珠海「比心」

鳳尾開屏，空中比心……11月23日，2023亞洲通用航空展開幕日現場，來自國內外3支飛行表演隊勁舞長空，為觀眾獻上精彩刺激的「空中芭蕾」。



「穿越騎士」中國首秀

當天10時許，帶來飛行表演揭幕大戲的是來自歐洲的「穿越騎士」飛行表演隊，這也是其來華「首秀」。該飛行隊成立於2019年，由英法兩國飛行員組成，是世界各大航展的常客。

現場，「穿越騎士」駕駛的四架EXTRA300飛機呈菱形編隊升空，在發動機的咆哮聲中，四條白色煙帶在空中拉出一圈圈「絲帶」……隨後，「騎士們」帶來了四機編隊的失速倒轉、蝴蝶筋斗、鏡像飛行、雙機對沖等經典動作。其中，「落葉飄」這一表演贏得觀眾陣陣歡呼，只見950公斤的EXTRA300飛機如落葉一般飄在空中，炫酷且驚心動魄。

據了解，在2018年的第十二屆中國航展上，殲-10曾在該空域上演過同樣的表演。「穿越騎士」將這一經典動作在珠海藍天重現，點燃全場氣氛。

在表演接近尾聲時，四架飛機分成兩組，在空中「畫」下兩顆愛心，把獨有的浪漫獻給珠海這座浪漫之城。

山河飛行表演隊菱形編隊。（羊城晚報）

「山河」天天有「新動作」

作為國內第一支運動飛機表演隊，山河飛行表演隊為本屆亞洲通用航空展開幕日新增了「鳳尾」展開和分層交叉開花等「定制」飛行動作。

據悉，山河飛行表演隊隸屬於湖南山河通航有限公司，正式成立於2014年，是國內第一支運動飛機表演隊，也是第一個純國產的民間飛行表演隊。4架表演機均為山河自主研發生產的阿若拉SA60L單發雙座前三點式起落架飛機，這是中國首個取得了民航局適航認證的民族自主品牌輕型運動飛機。

10時40分許，山河飛行表演隊4架飛機相繼升空。4架密集菱形編隊的飛機拉著白色的煙帶出現在觀眾視線中，在百米水準高度做八字飛行。菱形編隊的尾機由於受到前面三架飛機的尾流擾動，要保持緊密隊形和速度，整齊劃一地進行表演，駕駛難度很大。

最精彩的一幕發生在11時許，四架飛機以橫形編隊面向觀眾，隨後逐一脫離編隊，煙帶在空中形成類似鳳凰尾巴的造型，這是該飛行表演隊為本次航展定制的「鳳尾」。

據了解，按照本屆航展飛行表演安排，接下來，山河飛行表演隊將每天進行一次表演，且每天都有「新動作」向觀眾展示。

交通運輸部南海第一救助飛行隊為觀眾帶來應急救援演練。（羊城晚報）

「南海神鷹」空中救援

開幕日當天，被譽為「南海神鷹」的交通運輸部南海第一救助飛行隊為觀眾帶來了一場別開生面的應急救援演練。

南海第一救助飛行隊搜救機長陳先凱駕駛著S76D中型直升機，以低速的狀態騰空而起，經過一段低空飛行後，小半徑轉彎回到停機坪，開展超低空懸停、釋放懸索和救生員救助等動作。另一邊，EC225大型救助直升機同時進行消防滅火任務。飛機外掛著消防吊桶，圍繞觀眾席盤旋一周，實施灑水作業。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

