全球首例！廣州一醫院成功完成自主呼吸麻醉下的雙肺移植手術

近日，廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸醫學中心何建行教授團隊突破技術壁壘，成功完成全球首例自主呼吸（非插管）麻醉下的雙肺移植手術。



黃先生（化姓）是一名終末期肺疾病患者，因慢性阻塞肺疾病急性加重合併支氣管擴張症、真菌感染等導致呼吸功能持續惡化，唯一可能延長生命、改善生活質量的辦法就是肺移植手術。

麻醉進行中。（羊城晚報）

在煎熬中等待了一段時間之後，今年4月經人體器官分配與共享系統分配，黃先生終於等到了器官捐獻，可以進行肺移植手術。

考慮到黃先生左肺病變嚴重，且合併肺心病，需要在體外膜肺氧合（ECMO，又稱人工心肺）輔助下完成移植手術。經過多學科團隊評估討論之後，決定在確保安全的前提下，將「無管」理念創新性地引入肺移植手術過程中。

據了解，肺移植手術是胸外科領域高難度的頂尖手術之一。專家介紹，傳統手術過程中，肺移植必須在氣管插管呼吸機支持下完成，但卻可能伴隨嚴重併發症，尤其是呼吸機相關肺損傷，不僅會進一步加重肺功能的惡化，甚至會增加危重患者的病死率。

肺移植手術進行中。（廣州衛健委）

何建行介紹，除了呼吸機相關肺損傷外，長期使用呼吸機支持會導致呼吸肌（尤其是膈肌）功能下降，可能會使患者體驗到焦慮、抑鬱和孤獨感等嚴重否定性心理疾病。

經過多年的發展與臨床實踐，「無管」技術已經非常成熟。在此基礎之上，何建行認為自主呼吸（非插管）肺移植手術，能夠避免呼吸機相關性肺損傷，減少鎮痛鎮靜肌鬆藥物的運用，減輕全身炎症反應，保護移植肺的功能，加速術後康復。同時，也可以減少鎮靜鎮痛藥和肌松藥，有效減少藥物的副作用。

肺移植手術進行中。（廣州衛健委）

手術過程中，該院器官移植科、麻醉手術科等默契配合，在ECMO的輔助下，使用喉罩實現術中保留自主呼吸的麻醉方式，先後完成兩側的肺移植手術。手術順利完成之後，黃先生在ICU里能夠快速進食、交流及康復訓練，逐步往好的方向發展。

專家表示，此次成功開展自主呼吸（非插管）麻醉下肺移植術，改寫了移植肺的保護方法，標誌著廣東醫療科研團隊整體理念、外科技術及圍手術期處理均達到國際領先水平。

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