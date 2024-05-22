海軍臨艦艇更換周期　解放軍追訂31艘將停產052D、054A符戰備需求

自 2010 年開始，中國造船業與軍事科學的技術逐漸進步，解放軍海軍迎來一次大規模的「造艦潮」，大多數現役的解放軍艦都是在彼時建造服役的新型艦艇。有分析指，中國海軍即將面臨新一輪的艦艇更換周期，其中部分艦艇將會面臨停產，促使軍方日前增購 11 艘 052D 以及 20 艘 054A，以備緊迫的戰備需求。



《騰訊網》軍事專欄作者「東方點兵」發文指出，海軍 052D 驅逐艦、 054A 護衛艦等船艦即將面臨停產，但這兩種船艦現已經過多年設計、測試與建造流程，船隻生產線相對成熟，建造速度較快，成本也較低。考量目前面臨緊迫的戰備需求，解放軍需要快速的增加現有成熟艦艇的數量，選擇這些舊型艦艇是一種更加務實且高效的選擇，故而解放軍日前增購了 11 艘 052D驅逐艦 以及 20 艘 054A護衛艦，將在3-4年內全部建造完畢並且交付海軍。

「東方點兵」強調， 052D 驅逐艦與 054A 護衛艦在解放軍海軍已經服役多年，海軍官兵隊操作方法、維護以及戰術運用等方面都已非常熟悉，透過額外生產兩種船艦，可以在緊急情況下達到快速部署與快速作戰等效果，不須經過長時間的訓練與磨合期。解放軍也能確保在各種作戰場景下，都具有足夠的力量投射能力以及防禦能力。

回顧從2012年到2022年，解放軍海軍總共訂購列裝了3個批次的052D驅逐艦，共計25艘，目前已經全部入役，佔比解放軍海軍現役驅逐艦的50%。考量後續海軍對於更加先進的水面作戰艦艇需求更大，因為當前的052D已經發展到了「完全體」階段，整個052家族基本上沒有冗餘空間供其進行改進升級。

海軍 052D 驅逐艦。（東方點兵）

「東方點兵」評析，後續海軍將傾向於發展類似「阿利伯克」的8000-9000噸級盾艦，作為052D的後繼艦型。

至於054A護衛艦則是目前中國海軍數量最多的4000噸級導彈護衛艦，是054的升級型號，到現在已經建造了40艘，這級艦艇的主要職能就是擔負編隊反潛或編隊指揮任務，或單獨作戰，具有較強的遠端警戒和防空作戰能力。

然而，054A護衛艦若要配合航母編隊進行長時間遠洋活動，其噸位和能力就會偏低。其續航力、航速、自持力及適航性都相對較低，其使用武器及起降直升機的海況條件要求較高，如此就限制了054A護衛艦的遠洋作戰能力。

因此，軍方後續重新設計了更先進的054B隱形護衛艦，解放軍當時對054B專案要求的參數與指標就是全面超越先前的054A型艦，是一種檔次更高的新船艦，艦體平台也重新設計，外界分析054B也將全面取代054A。