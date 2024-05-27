長江支流滁河現大量死魚、河水發黑　官方：企業失火致污染物外泄

5月23日，長江支流滁河南京浦口段出現大量死魚，部分河段的河水發黑。

5月27日，安徽省滁州市生態環境局通報稱，經監測溯源，位於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司為主要污染來源；5月7日，該公司倉庫的危化品粗甲醇失火，致污染物外泄流入滁河。



通報稱，據現場調查發現，滁河全椒縣境內荒草圩至襄河口閘段、南京市浦口區段水面有死魚漂浮，部分河段水體發黑。經監測溯源，位於全椒經開區的滁州富信石油助劑有限公司為主要污染來源。

5月7日晚上7時50分，該公司倉庫發生火災，導致倉儲的部分甘油、糖蜜連同消防廢水經地表徑流進入附近溝渠和管網。全椒縣通過築壩截污抽排等措施，將外泄的污染物集中收集存放和無害化處置。

5月11日，全椒縣發生約50毫米降雨，尚未清理完畢殘留在溝渠和管網內的污水經雨水徑流進入襄河、滁河，造成部分河段水體渾濁、黑臭，溶解氧下降，魚蝦死亡。

事後，市、縣關閉汊河閘、襄河口閘，截留污染水體；對受污染河段開展全面巡查，對死亡魚蝦進行無害化處理；在滁河上設置7個監測點、2個全組份監測點、4個農業用水水質安全監測點，持續開展水質監測，並根據監測結果架設曝氣裝置，增加水體含氧量。公安機關已對相關涉案人員立案調查。

據5月23日至26日監測結果顯示，受污染水體水質持續改善。

另《央視新聞》報道，大火燒損了滁州富信石油助劑有限公司倉庫（全椒百盛金屬科技有限公司2#廠房）、燒毀倉庫內部分貨物及塑料噸桶，並將停放在倉庫內正在卸貨粗甲醇的槽罐車完全燒毀，無人員傷亡。經調查，起火原因為從槽罐車向塑料噸桶注入粗甲醇卸貨作業時，因違章操作導致揮發的甲醇蒸氣與空氣混合後遇靜電燃燒，並蔓延成災。