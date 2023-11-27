放生祈福新招？湖南兩女將米、油、麵粉溝牛奶倒江　網民斥反智

內地民眾祈福方式五花八門，繼「放生礦泉水」後，有湖南長沙網民發佈影片，稱目擊兩名女子將米、麵粉攪和牛奶倒進湘江「放生」，引發大批網民直呼無法理解。



網傳影片中，兩名女子頂著寒風，站在湘江堤岸階梯上，陸續拿出袋中大米、麵粉、油等物品，倒進礦泉水瓶中，再兌上牛奶，在搖晃均勻後，往江水裏傾倒。據《白鹿視頻》報導，目擊者馬先生講述拍攝經過，他聲稱當時和友人正在湘江邊釣魚，就看到有兩位阿姨將上述物品混合後倒進水裡「放生」，大概撥弄了半個小時，看到這奇葩行為，只覺得「無言以對」很難理解。

影片上傳網絡後，也隨即引發熱議，網民紛紛留言：

．「這是缺了多少德啊，這麼慌不擇路的積攢」

．「這都不到精神科看看」

．「你家的人民幣需要放生嗎」

．「污染環境也是犯罪」

．「估計是想餵魚吧」



此前類似「迷之操作」，時有所聞，今年9月才有內地網民上網爆料，稱在廣東汕尾湖東港邊，出現一大群人一邊放着佛經，一邊往海裏「放生」60多箱礦泉水；更早之前，7月下旬也有十幾個人齊聚在山東青島嶗山水庫「放生」礦泉水，不停打開瓶蓋將水往水庫裏倒，同樣引起輿論撻伐。

延伸閱讀：安徽肉店員工「用嘴剔骨」影片曝光惹議 店主回應：幾十年老手藝

+ 18

延伸閱讀：

影/謎之行為！群聚水庫「放生」礦泉水？當地水務局：水質檢測無異常

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】