上海屋苑自來水驚變渾濁紅褐色　揭132戶居民疑連飲8年「消防水」

上海一個屋苑近日有居民反映，其家中水龍頭放出渾濁污水，經水務公司檢查，發現自來水接的竟然是消防管道，即至少132戶居民疑似喝了8年的消防管道水，引發關注。目前，水務公司已派出供水車臨時供水，並承諾一周內鋪設新管，物業公司期間會協助送水，保障居民用水。



6月22日，象嶼品城72號樓的多名居民發現，家中水龍頭放出的竟是紅褐色的渾濁水，且伴有大量深褐色不明沉澱物。對此，上海復瑞物業公司回應稱，這可能是供水問題，因本月中旬屋苑水箱剛剛清洗。當天，水務公司就派人到現場查看，然而放水沖洗後，水質並未改善，工作人員遂到地下室水泵房作詳細檢查，發現居民供水管道接的，居然是塗刷紅漆的消防管道。

別無他法下，工作人員只好從3樓水閥處接出軟管，用水壓沖洗管道，可即使連續沖洗兩天，淌出一地的紅色鐵鏽污水後，居民家的水渾濁依舊，最後物業公司要挨家挨戶緊急送上了10升飲用水。

而更令人震驚的是，現場檢查期間，物業師傅無意間透露，71號至76號樓接的就是消防管道，這下牽涉到的範圍就更廣，共涉及132戶，居民齊女士就直言：「入住8年，大家竟然毫不知情地喝了8年『消防水』？供水安全誰來保障？如果飲水健康出問題，誰又來負責？」亦有居民表示，地面都被管道沖洗出的污水「染紅」，連續兩天的暴雨都沒能沖刷乾淨，「8年來我們喝了多少『臟東西』？」

對於事件，復瑞物業公司經理明確回應，消防用水的計價標準不同於生活供水，小區消防用水錶並未走字，居民實際使用的仍是標準的生活供水。他又指，屋苑生活供水每季度檢測水樣，每半年清洗管道。根據6月19日最新的《檢測報告》顯示，屋苑水質完全符合標準，但檢測報告難以具體體現71至76號樓供水入戶的水質情況。就目前了解到的情況，居民供水管和消防管的材質和標準肯定是不同的。

上海城投水務供水分公司西區供水管理所的負責人則表示，上級部門已同意即日安排水車現場供水，物業經理並同意增派保安，協助送水上門，滿足每戶居民日常用水。就生活供水及消防管道共用情況的解決方案，水務公司表示，此前未遇到過這種情況，但本著特事特辦的精神，將邊改造邊走流程，爭取一周內新鋪設供水管道整改，並將對小區其他樓宇供水設施做全面排查。

另一方面，物業經理表示其去年才接手屋苑事務，供水等小區基礎設施在交付前皆須經專業部門驗收合格後才交付使用。而在查看驗收圖紙後，他表示，開發商竣工驗收圖紙上就存在部分樓宇生活、消防管道系統共用的情況。開發商象嶼集團相關負責人回應道，初步了解到，涉事屋苑幾幢樓當初由於位置特殊，排管設計就是這樣，亦經過相關部門驗收才交付使用，之所以發生如此情況，不排除閥門老舊缺乏維護，公司將派出項目管理人員，積極配合供水公司及相關部門的工作。