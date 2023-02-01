佛山養豬場將15頭死豬丟入蓄水池　600多名居民春節連喝6天屍水

1月28日下午6時許，廣東佛山歌樂村委會接獲通報，在獨崗村儲水池發現被丟棄死豬15頭，初步判斷豬屍已在池中浸泡6天，影響春節期間居民的飲用水。據了解，豬屍是該村一養豬場工人將病豬投錯池所致，目前豬場已經關閉，負責人則則被管控中。



據《新京報》報道，在蓄水池裡的豬隻是在28日被上山採草藥的村民發現的。更合鎮常務副鎮長陳玟宇指出，獨崗村的常住人口是182戶，約630人，都是靠這個蓄水池的飲用水，從初二到初七，共有4名獨崗村的村民身體不適、出現腹瀉的情況。社區醫生正在跟進這四位村民的情況。

更合鎮政府回應接獲通報後已立即停用該蓄水池，並將15頭死豬撈上來，1月29日接通市政臨時緊急用水供村民使用，確保村民正常用水需求，行動不變的村民則安排志願者送水上門。1月30日，社區儲水池已完成清洗消毒，後續將對管網消毒，將再次檢測水質。

更合鎮政府稱，工作組對死豬、儲水池及上游水源地進行抽樣，並送專業機構檢測。目前，死豬已移交區無害化處理中心處理，獨崗村儲水池、水塔已進行清潔消毒。

更合鎮政府也強調，未來將加大對養殖場的定點巡查力度，全面加強對農村飲用水源管理保護工作；二是持續加強對村民健康狀況監測，待水樣檢測結果出來並徵求專家意見後，採取進一步處置措施。

三是嚴格落實養殖場糞污收集及無害化處理措施，防止再次發生類似事件；四是對管網進行消毒，在恢復供水前再次進行抽樣檢測，確保檢測結果符合要求後恢復正常供水；五是根據綜合調查取證結果，對涉事養豬場及當事人依法嚴肅處理。