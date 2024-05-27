5年破電信詐騙194.5萬宗　公安部：｢緬北四大家族｣已遭毀滅性打擊

公安部27日於北京通報，自去年7月以來，打擊緬北涉華犯罪專項工作取得了重大戰果，4.9萬名電詐犯罪嫌疑人被移交中方。五年來，全國公安機關共破獲電信網絡詐騙犯罪案件194.5萬宗，電信網絡詐騙犯罪上升勢頭得到有效遏制。



《新華社》報道，公安部新聞發言人李國忠表示，內地公安機關全力推進預警勸阻和技術反制工作。李國忠介紹道，2021年以來，國家反詐中心累計下發指令6.6億條，公安機關累計見面勸阻1844萬人次，會同相關部門攔截詐騙電話69.9億次、短信68.4億條，處置涉案功能變數名稱網址1800萬個，緊急攔截涉案資金人民幣1.1萬億元。

同時，針對近年懲戒電信網絡詐騙之最—緬北果敢「四大家族」犯罪集團，官方點名相關涉案人，白所成、白應蒼、明珍珍、魏懷仁、劉正祥、劉正茂等重大犯罪嫌疑人悉數被抓捕到案，「四大家族」遭到毀滅性打擊成果為例，指儘管詐騙窩點多隱藏境外，但公安部持續部署開展「雲劍」、「斷卡」、「斷流」、「拔釘」等專項行動，依法嚴厲打擊境外詐騙集團以及境內推廣引流、轉帳洗錢、技術開發、組織偷渡等涉詐黑灰產犯罪團夥。總結抓獲犯罪嫌疑人8.2萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」骨幹426名。

緬北幾名電騙家族成員被中國警方控制，左起畢會軍、魏清濤、劉正琦。（影片截圖）

此外，依託國際執法合作機制，公安部表示，已先後派出多個工作組赴東南亞相關國家，搗毀境外詐騙窩點37個，形成強大震懾，全力擠壓涉詐違法犯罪空間。