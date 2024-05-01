騙88個台灣豬仔去柬埔寨最慘被割賣器官　《角頭》演員判監18年

曾經出演台灣黑幫電影《角頭》的李振豪誘騙88位台籍民眾前往柬埔寨當豬仔，一審法官判處18年有期徒刑，經過上訴後二審仍然判囚18年，其他同夥則被判9至16年半。



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根據台灣法院判決，李振豪在疫情爆發前於台北市中山區經營夜總會，後來因為疫情衝擊造成生意不佳，決定從事人口拐賣。2022年2月，另外一夥同樣在拐賣豬仔的男子林晉宇帶槍投靠李振豪的人蛇集團。他們藉由社交平台發布不實廣告，謊稱到柬埔寨擔任打字員、客服等輕鬆的高薪工作，還會順便幫應徵者處理好機票、護照、住宿等事宜，待受害者受騙上鉤，李男及其同夥就會將這些「豬仔」以美金1.7萬元至1.8萬元的價格賣給詐騙集團。

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這些豬仔被賣到詐騙園區從事詐欺，下場慘不忍睹，有受害者透露經常遭到凌虐，甚至有人被割賣器官。到了2022年5月，受害者透過各式各樣的管道向外界求助，引起民間和政府的注意，檢警陸續逮捕了李振豪等9人，得知他們至少拐騙88名豬仔。

一審法院判處李男18年有期徒刑，其餘同夥也被判處11年至16年半不等。4月30日高等法院宣布二審判決，李男維持18年有期徒刑，其他被告則改為9年至16年半的有期徒刑。

李振豪被判18年有期徒刑。（中天新聞網授權使用／資料圖片）

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