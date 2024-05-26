重慶夫妻赴泰國「談生意」遭賣至緬甸電騙園區　警方立案偵查

有內地網民發文稱，重慶一對夫妻經朋友介紹去泰國談生意，後被人綁架賣到緬甸，至今未回國。

重慶市公安局沙坪壩區分局已對此事立案調查。中國駐緬甸大使館工作人員稱，家屬向大使館反映該情況並登記後，大使館會依照正規流程處理，向緬甸外交部發公函，敦促當地警方依法辦案。



據《新京報》及《紅星新聞》報道，家屬王先生介紹，今年4月，其妹妹、妹夫經朋友介紹，從重慶出發前往泰國談生意。他們於4月14日抵達泰國，並告知家人最遲會在4月底回國。

重慶一對夫妻經朋友介紹去泰國談生意，後被人綁架賣到緬甸。圖為該對夫妻與一對兒女的合照。（紅星新聞）

聊天記錄顯示，4月14日早上7時許，妹妹、妹夫在微信上和家人分享稱，飛機落地，他們準備先去當地辦潑水節的地方遊玩。

不過，一個星期後，王先生收到妹妹的訊息稱被困緬甸，他才得知妹妹與妹夫已被不法分子賣到緬甸妙瓦底鎮保利園區，並被迫從事電信詐騙工作。

王先生介紹，妹妹、妹夫家中還有患病的高齡老人和一對兒女無人照顧，女兒剛上一年級，兒子即將中考。出事後，家中失去重要的經濟支柱。王先生已向重慶當地警方報案，希望家人能夠早日回國，「他們被控制了，一個禮拜能打一次電話回來，只能聊一些家常，工作上的事情他們不敢跟我們說」。

重慶市公安局沙坪壩區分局對夫妻倆被非法拘禁一案立案偵查。（紅星新聞）

另一名親屬李先生也稱，他們夫妻二人抵達泰國，疑似被人以10萬元賣到緬甸，目前被困緬甸妙瓦底詐騙園區。

王先生出示的《立案告知書》顯示，5月11日，重慶市公安局沙坪壩區分局對前文中的夫妻倆被非法拘禁一案立案偵查。