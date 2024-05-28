C919商業運營一周年　累計飛行超過6000小時

5月28日是國產大飛機C919商業運營一周年。同日，東方航空C919機隊也迎來第六架C919客機。



5月28日上午，一架機身編號為B-919G的C919執行MU2999調機航班，從上海浦東國際機場飛往上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。東航C919機隊規模增至6架，國產大飛機C919規模化商業運營全面加快。

2023年5月28日，全球首架交付的C919完成首次商業載客飛行，國產大飛機的商業運營至今已滿一年。

東方航空集團有限公司董事長王志清表示，過去一年來，C919飛機累計執行航班超過2100班、安全運行超6000小時；運送旅客近30萬人次，平均客座率接近80%，超過同航線的其他機型，初步實現商業運行上的成功。

商業運營一年來，C919飛機已經在上海虹橋到成都天府、上海虹橋到北京大興以及上海虹橋到西安咸陽三條航線上實現定期運營。隨着新C919飛機的交付，東航C919執飛的定期航線將持續更新。

今年6月1日，東航將使用C919大飛機執飛「香港—上海」商業包機航班，承運從香港前往上海參加「滬港同心」交流活動的香港大學生，也是C919首次境外商業飛行。