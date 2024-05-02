國航及南航宣布買200架C919　訂單總值1500億元！

中國國航、南方航空近日接連宣布，將訂購合計200架中國產C919客機，總金額合計達207億美元（約合人民幣1500億元）。



2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上進行飛行表演。（Reuters）

4月29日晚間，南方航空發布公告：與中國商飛訂立協議，自中國商飛購買100架C919系列飛機，該等飛機將於2024年至2031年期間分階段向本公司交付。

公告稱，據中國商飛所提供之資料，一架C919系列飛機之目錄價格為9900萬美元，該等飛機之目錄價格合共約為99億美元。該目錄價格包括機身價格及發動機價格。收購之總代價以美元計價及以人民幣現金支付。總代價將根據每架相關飛機於2024年至2031年的各自交付時間表分期支付予中國商飛。

就在4月26日晚，中國國航也發布公告，公司與中國商飛簽訂協議，向中國商飛購買100架C919飛機，計劃於2024年至2031年分批交付。根據中國商飛提供的最新目錄價格，前述100架C919飛機的基本價格合計約為108億美元。

彭博社4月26日報道指，國航訂購C919的舉動凸顯出中國正大舉進入利潤豐厚的大型商用客機市場。數十年來，這一市場一直被空中巴士和波音壟斷。雖然C919——大小與空中巴士A320和波音737系列飛機相似——尚未獲得在中國以外地區搭載乘客的認證，但業內專家預計，C919會在未來10年搶佔市場份額，尤其在空中巴士和波音的暢銷機型多年來一直售罄的狀況下。