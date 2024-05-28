31人從北坡攀登全員登頂珠峰　70歲隊員刷新中國人最年長登頂紀錄

5月28日，西藏聖山登山探險服務有限公司消息，來自全國各地的31名攀登隊員從北坡攀登珠峰，全員登頂，其中年齡最大的隊員70歲，刷新中國人登頂珠峰最年長紀錄，最年輕的隊員是00後。



《澎湃新聞》報道，目前已知的珠穆朗瑪峰攀登線路線主要有兩條，一條是位於西藏自治區日喀則市定日縣境內的北坡路線，另一條是位於尼泊爾境內的南坡路線。西藏聖山登山探險服務有限公司（下稱聖山登山探險公司），是目前國內唯一有資質提供從北坡攀登珠峰服務的公司。

據介紹，4月10日，來自全國各地的31名攀登隊員齊聚拉薩，展開一系統的高海拔適應訓練，包括體能鍛煉、心理輔導和必要的裝備檢查。4月17日，攀登隊伍順利抵達珠峰登山大本營。

5月7日，聖山登山探險公司的修路隊員成功完成珠峰7790米以上區域的修路工作。10天的後，珠峰終於迎來適合登頂的窗口期。

5月16日，31名隊員分A、B兩組同時從大本營出發，抵達海拔5800米的前進營地。5月21日凌晨，A組14名隊員在高山向導的帶領下，從突擊營地出發向頂峰進發，率先登頂。至於B組17名隊員，則於5月22日凌晨在高山向導的帶領下，從突擊營地出發向頂峰發起最後的衝刺，全部完成登頂，攀登速度最快的隊員僅用時5小時52分鐘。

據介紹，本次攀登珠峰除了刷新中國人登頂珠峰最年長紀錄，藏族女隊員旦增旺姆也作為中國西藏自治區首位民間女性成功登頂珠峰，而隊員馬煜釗成為從中國北坡登頂珠峰的壯族第一人。

聖山登山探險公司的高山向導團隊中，紮西次仁和修路隊隊長多吉次仁均完成了個人的第18次登頂，打破中國人登頂珠峰次數最多的新紀錄，旦增羅布等8人完成一次攀登活動中2次登頂珠峰的任務。

據悉，聖山登山探險公司助力中國科學院「巔峰使命」珠峰科考活動，順利完成從海拔7028米到8800米的極高海拔梯度氣象觀測站安裝與維護，採集極高海拔梯度雪冰樣本等工作。同時，該公司協助華大集團完成珠峰地區攀登與科研並行的項目，開展人體在極高海拔地區的適應性生理機制的科學探索。