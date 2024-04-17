26歲復旦碩士登珠峰遇難　保險公司一度拒救援：保障不含尼泊爾

復旦大學一名26歲的碩士研究生魯文，今年2月到尼泊爾珠峰地區登山，惟期間遭遇高山反應暈倒其後身體每況愈差，最終在尼泊爾的酒店不幸身亡。值得注意的是，魯文生前有購買亞洲旅遊保險，直至在飛往尼泊爾的航班上才收到保單，「保險區域」中赫然寫着「除尼泊爾」，而這樣的條例卻在保險產品介紹中隻字未提，保險公司亦因此一度拒絕派直升機救援。



魯文在飛往尼泊爾的航班上才收到保單信息。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，2月4日淩晨2時55分，魯文乘坐的航班降落尼泊爾。因天氣因素，原定於2月5日正式開始的行程延遲至2月6日。到2月11日下午的返程路上，魯文出現高山反應等意外情況，在距離酒店900米的地方，用信號燈發出求救信號後癱倒在路邊。

一名登山友黃先生說，「當時我和一個驢友（旅友）在湖邊拍照片，看到湖對面有燈光閃爍，我們以為是當地人在打獵，就沒有放在心上。我們剛抵達酒店，就聽說有一個驢友剛剛發出了求救信號，有一群在酒店休息的驢友前去救援。」過了一會兒，魯文便被6、7人扶進酒店，稍見好轉後便被扶回房間休息。

黃先生說，自己的房間剛好在魯文的斜對面，所以夜晚都會和其餘人輪流去魯文房間查看情況，「晚上我看到他雖然臉有點浮腫，說話語比較虛弱，但神志清醒。」第二天的狀態仍比較平穩，溝通順暢、意識清晰，「我們給他喂了一些蔬菜粥、熱茶，當天晚餐他的食量也還可以。」

及至2月12日夜晚，魯文情況開始變差。2月14日0時30分左右，魯文停止了呼吸。等待救援期間，黃先生和魯文的父親魯懷敏分別聯繫了魯文購買的「美亞樂悠遊亞洲旅行險（亞洲升級計劃）」的保險公司，但均因「保單不包含尼泊爾和緊急救援」而拒絕救援。

一番僵持下，2月13日16時29分，救援的直升機才終於起飛，惟抵達魯文所在的區域時，山上起霧，直升機只能返航翌日再來。2月15日早7時30分，救援的直升機抵達酒店，將魯文的遺體運下了山。

魯懷敏介紹，兒子每次出行前都會購買保險，「這份保險，是我兒子為了這次尼泊爾之行專門買的，怎麽會買錯呢？我又趕緊打開兒子購買保險的APP，再次仔細檢查，頁面上確實沒有寫任何有關尼泊爾不在保險範圍內的提示，反而着重強調24小時緊急救援。」

尼泊爾索盧昆布地區。（視覺中國）

魯懷敏續指，直至兒子去世後，他查看兒子手機內的保單具體內容時，才發現「保險區域」中赫然寫着「亞洲（除尼泊爾）」，而這份保單正是魯文在飛往尼泊爾的航班上才收到的。

憶述見到兒子的最後一面，魯懷敏泣不成聲，「我看到兒子遺體的眼角，還掛着淚痕，我想幫他擦掉，可是我用了一整瓶礦泉水，都擦不掉他的淚痕。他才26歲，他到死都不知道，自己沒有被及時救援的原因，竟然是保險出了問題，我知道他不甘心就這麽走了啊。」

魯懷敏又說，自己將用餘生惟兒子的死討一個說法，同時亦計劃用為兒子存的錢成立基金，專門為遇到危難需要救援的人們先行墊付救援費用。