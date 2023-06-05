放棄登頂珠峰夢想只為救人一命　被救女拒付全部救援費用惹議

此前，有2名中國登山者在攀登珠峰時，為救瀕死女子，放棄登頂夢想，贏得輿論一片稱讚。但近日，救援者表示，被救女子只願承擔救援費用1萬美元中的4000美元，



據此前報道，5月18日晚8點20分左右，湖南登山隊領隊的范江濤和他的夏爾巴嚮導（為攀登者提供支持的珠峰本地居民）攀至珠峰海拔8450米的位置時，發現該瀕死女子。對方被鎖在繩子上，手已凍發黑，全身顫抖，連體服嚴重破損，氧氣亦已經耗盡，情況危急。

儘管還有400米就可登頂珠峰，范江濤仍選擇了救人，不斷為女子換氧氣，餵熱水、糖、巧克力，按摩手腳、做心臟復甦等。至晚間，他們遇到了另一位中國登山者謝如祥和他的夏爾巴嚮導，謝如祥隨即加入救援。此後二人輪流托舉女子，最終達到營地獲救。

范江濤坦言，營救最艱難的是決定，要放棄自己多年的夢想，「花了這麼多錢，用了這麼久的時間，吃了這麼多的苦，就要全部放棄了，心裡還是很難過的」。謝如祥表示，對於他而言，登珠峰是個人理想，但沒法和生命相比。

然而，故事並未結束。據內媒《上游新聞》6月3日報道，有網民在微博發布消息稱，被救援女子只願意承擔1萬美元救援費用中的4000美元，拒絕支付全部救援費用。

《上游新聞》聯繫到救援者范江濤，他表示情況屬實，自己很生氣，已經決定和另一救人者自己承擔這筆費用，也很想問問被救者到底是為什麼。

6月5日，參與營救的兩位當事人再度回應事件。救人者范江濤表示，事情已經結束，「因為在私下場合說了一下事情發展情況，被人截圖傳播出去，現在的事態發展，讓我也想不到。」他呼籲，不希望網民有類似網暴行為，對被救者造成二次傷害。

救人者謝如祥亦表示，「救她以及承諾是我們的事，她是否答謝是她的事，這是完全獨立的兩件事，我從未將二者關聯」。他表示，被救女子也面臨了較大的心理壓力，呼籲大眾多包容及理解，「救人救到底，我們還要保護好她」。

網民點睇：

她的行為將會導致更多人不願意施救



不要讓好人寒心



給她送回去行不行



我知道登珠峰要100w人民幣，登山者放棄登頂，救她，她還不願意支付1w刀了，以後誰還救人呀



太不地道了



不，如果不提，只會讓以後需要援救的人得不到施救



救人的是兩位北大的校友，格局很大



批評與自我批評，鑑於事情已發生，在確保生命獲得保障的第一大前提下，首先感謝救援隊伍英勇行為與付出。同時獲救者通過本次事件，要深刻反省個人行為造成的影響，以及對事件應付的社會責任。



該批評批評，這種事情不要演變成扶不扶那種事情了。

