孫楊結束51個月禁賽　4月恢復訓練下半年將重返賽場

5月28日，中國游泳名將孫楊結束4年零3個月的禁賽，正式回歸賽場。



由於未能趕上巴黎奧運會的國內選拔賽，短期內也無法獲得代表中國隊參加國際比賽的資格，孫楊復出的首站可能會選擇8月底在合肥舉行的全國游泳夏季錦標賽。若他能夠保持目前的競技狀態，他將大概率身披浙江隊戰袍，舉加2025年舉行的第十五屆全運會。

4月24日下午，微博@孫楊工作室曾發布一段孫楊游泳的影片，並配文「下水，就是最好的開始，堅持拼搏，勇於挑戰，終會突破自我。有所愛，有期待」。雖然影片只有短短的 28秒，但已預示着孫楊正式恢復訓練。

孫楊近日接受《澎湃新聞》採訪時稱，過去的四年，煎熬又漫長，有遺憾也有收獲，「我還是原來的我，但變得沈穩了」。他憶述，自己一度不想與任何人說話，也沒有地方正常訓練，他就在家樓下的健身房游泳。不過，離開賽場的生活讓他有更多的精力去陪伴家人和學習，更與妻子組建家庭。

孫楊透露，預計今年下半年會正式回歸賽場，最近的訓練也經常在模擬正式比賽的感覺，「很想念正式比賽中站在跳發台上的感覺」。

1991年，孫楊出生於浙江杭州，是男子1500米自由泳世界紀錄保持者，男子400米自由泳奧運會紀錄保持者。2012年倫敦奧運會，孫楊奪得男子400米自由泳、男子1500米自由泳冠軍。2016年里約奧運會，孫楊奪得男子200米自由泳冠軍。

2020年，孫楊因為在2018年時拒絕接受藥檢被重罰禁賽8年。2021年6月，經過法庭審理，孫楊的禁賽期被縮短至4年3個月，禁賽期自2020年2月28日起到2024年5月底結束。孫楊曾不服上訴。2022年3月4日，瑞士最高法院宣布，孫楊最終上訴被駁回。