杭州亞運｜超高顏值「孫楊接班人」費立緯奪金　衝刺時泳帽脫落

撰文：ETtoday
出版：更新：

杭州亞運會游泳比賽26日進入第3天，當晚20歲的中國選手費立緯在亞運男子1500米自由式決賽，以14分55秒47的成績奪冠。

最後衝刺時，他泳帽脫落，一頭飄逸的中長髮和深邃的五官也很快引起內地網絡熱議。費立緯被譽為中國奧運3金游泳選手孫楊的接班人，更多次因顏值爆紅。

媽媽受訪狂吐槽奪金兒子笑爆網民　點圖放大瀏覽更多相關照片：

+19
杭州亞運｜頒獎台尷尬一幕：韓射擊摘金　亞軍朝鮮拒合照不理睬杭州亞運｜釘釘打造一體化智能辦賽平台　設實時翻譯、聊天機械人

杭州亞運最養眼的運動，想必各位女粉們都會想到游泳項目。26日的比賽中，費立緯頂著一頭中長髮，太平洋寬肩加冰塊盒腹肌，根本人魚男神。

據《杭州網》報道，走出賽場的費立緯臉有些微紅，「以後比賽會戴兩頂泳帽」。坐在看台上的母親忍不住吐槽：「還好只是帽子掉了，要是泳鏡掉了，真的要笑死人了。」

還沒走出游泳池，費立緯的個人微博就有很多網友留言，「弟弟好厲害，頭髮記得剪」、「期待小費下個造型」、「哥，你雖然掉泳帽了，但真的很靚仔」、「太帥啦！實力比顏值更高」、「天菜」。

【同場加映】杭州亞運｜日本「排球混血男神」狂吸粉　身高193cm激似橫濱流星（點圖放大瀏覽）：

+14

費立緯的頭髮和顏值，已經不是第一次在網絡引起熱議。2020年，就有網友羅列了費立緯的照片，並附註：「我懷疑，中國游泳隊的選人標準是顏值！」

2003年出生的費立緯，曾在2019年第二屆全國青年運動會上一舉奪得8金，被認為是中國男子中長距離自由式項目潛力股。

今年5月「韻味杭州」2023年全國游泳冠軍賽1500米自由式中，他從300米開始就保持領先優勢，最後50米已經完成「套圈」，14分46秒59的成績遠超福岡世錦賽A標15分04秒64和巴黎奧運A標15分00秒99。

【相關圖輯】港足殺入八強　欖球擊敗日本　一個圖輯看清香港代表隊在杭州亞運2023的最新成績（點圖放大閱讀）：

+19

14分46秒59，意味著這是孫楊在2013年世錦賽游出14分41秒15之後，最近10年來中國男子1500米自由式的最佳成績。這個成績在中國男選手該項目成績排行榜上可以排在第3位，在亞洲賽場都具備很強的競爭力。

這次比賽泳帽掉了，費立緯賽後也說，自己也是第一次遇見這樣的情況：「頭髮是有點長，之前訓練的時候泳帽會進水，但在賽場上這是第一次出現這樣的意外，之後要剪短一點，但是不考慮寸頭。」

杭州亞運｜阿里雲技術支持首屆「雲上亞運」　AI助打造智能亞運村亞運「數字火炬手」幕後拍攝有原型！廣州男學生：彌足珍貴的經歷多數民眾對亞運獎牌幾乎無感　中國已走出「唯金牌論」誤區杭州亞運會背後不為人知的兩個關鍵權力轉折大型運動賽事首用零碳甲醇　揭秘亞運主火炬背後的中國能源變革

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

杭州亞運會2023
杭州
男神
游泳
熱話
ETtoday