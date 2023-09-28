杭州亞運｜超高顏值「孫楊接班人」費立緯奪金　衝刺時泳帽脫落

杭州亞運會游泳比賽26日進入第3天，當晚20歲的中國選手費立緯在亞運男子1500米自由式決賽，以14分55秒47的成績奪冠。



最後衝刺時，他泳帽脫落，一頭飄逸的中長髮和深邃的五官也很快引起內地網絡熱議。費立緯被譽為中國奧運3金游泳選手孫楊的接班人，更多次因顏值爆紅。

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杭州亞運最養眼的運動，想必各位女粉們都會想到游泳項目。26日的比賽中，費立緯頂著一頭中長髮，太平洋寬肩加冰塊盒腹肌，根本人魚男神。

據《杭州網》報道，走出賽場的費立緯臉有些微紅，「以後比賽會戴兩頂泳帽」。坐在看台上的母親忍不住吐槽：「還好只是帽子掉了，要是泳鏡掉了，真的要笑死人了。」

還沒走出游泳池，費立緯的個人微博就有很多網友留言，「弟弟好厲害，頭髮記得剪」、「期待小費下個造型」、「哥，你雖然掉泳帽了，但真的很靚仔」、「太帥啦！實力比顏值更高」、「天菜」。

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費立緯的頭髮和顏值，已經不是第一次在網絡引起熱議。2020年，就有網友羅列了費立緯的照片，並附註：「我懷疑，中國游泳隊的選人標準是顏值！」

2003年出生的費立緯，曾在2019年第二屆全國青年運動會上一舉奪得8金，被認為是中國男子中長距離自由式項目潛力股。

今年5月「韻味杭州」2023年全國游泳冠軍賽1500米自由式中，他從300米開始就保持領先優勢，最後50米已經完成「套圈」，14分46秒59的成績遠超福岡世錦賽A標15分04秒64和巴黎奧運A標15分00秒99。

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14分46秒59，意味著這是孫楊在2013年世錦賽游出14分41秒15之後，最近10年來中國男子1500米自由式的最佳成績。這個成績在中國男選手該項目成績排行榜上可以排在第3位，在亞洲賽場都具備很強的競爭力。

這次比賽泳帽掉了，費立緯賽後也說，自己也是第一次遇見這樣的情況：「頭髮是有點長，之前訓練的時候泳帽會進水，但在賽場上這是第一次出現這樣的意外，之後要剪短一點，但是不考慮寸頭。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】