全運六冠王汪順現身機場遭大媽強行戴帽　網民：看著讓人心疼

第十四屆全國運動會周一（27日）晚在陝西西安閉幕，第四次參加全運會的泳將汪順在今屆比賽中斬獲六面金牌，成為「六冠王」。

惟汪順結束全部比賽現身機場時，「飯圈」一幕再次上演，一名粉絲大媽為其強行戴帽子的畫面引發熱議。據了解，這位大媽是汪順微博超話主持人與粉絲群群主，事發後已經「卸任」。



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據《澎湃新聞》報道，汪順27日戴著口罩現身機場時，被大批粉絲「圍觀」，其中，他身邊一名大媽強行為他戴上一頂黑色的帽子，汪順笑著摘掉後，這名大媽還多次對汪順大喊「戴上，你給我戴上」，現場一度混亂。

據了解，這名瘋狂大媽正是汪順微博超話主持人與粉絲群群主，周二（28日）下午，她在微博道歉指，對在機場的言行造成的場面混亂以及給汪順帶來的不良影響道歉；將卸任超話主持人與粉絲群群主；日後將謹言慎行。此外，「汪順Steve全國後援會」亦宣布改名為「Steve的專屬泳道」，並將汪順的兩個超話群組解散。

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事件引發網民熱議：

「一群神經病，特別是那大媽」。



「不要讓體育圈娛樂圈化」。



「潑婦撒野，一戰成名」。



「汪順脾氣太好了，看著讓人心疼」。



「現在知道那些娛樂明星請保鏢是防誰了吧」。



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而至於全運會賽場方面，汪順參加了包括男子200米自由泳、男子200米個人混合泳、男子400米個人混合泳、男子4×200米自由泳接力、男子4×100米自由泳接力以及男子4×200米混合泳接力6個項目的比賽，並在6個項目中全部奪金，成為「六冠王」，而他個人全運會冠軍總數也達到了15面。